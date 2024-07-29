IC設計神盾（6462）26日召開重大訊息說明會宣布，決定優先專注在先進高階封裝、製程及相關IP架構下的業務發展，暫緩與Curious股份受讓計畫。圖為神盾董事長羅森洲。

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1。IC設計神盾（6462）26日召開重大訊息說明會宣布，決定優先專注在先進高階封裝、製程及相關IP架構下的業務發展，暫緩與Curious股份受讓計畫。神盾原於3月29日董事會決議以增資發行新股，作為受讓日本Curious Holding股東所持有Curious股份之對價方式，進行股份交換合作案。但神盾今日召開重大訊息說明會宣布，決定優先專注在先進高階封裝、製程及相關IP架構下的業務發展，暫緩與Curious股份受讓計畫。

2。颱風假期間，美股下挫，台股週五（26日）在台積電（2330）補跌下，加權指數開盤跳空爆跌664.91點，以2萬2206.93點開出。盤中電金傳齊殺，跌近千點，觸及2萬1889點，指數摜破21900點。所幸台積電跌勢收斂，尾盤大單敲進電金權值股，終場跌752.63點，創史上第2大跌點，收在2萬2119.21點。

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3。中信金控與中國信託銀行26日召開董事會，通過4大高層人事案，中國信託金控總經理陳佳文升任中國信託銀行董事長，金控總經理職缺由中信金控幕僚長暨發言人高麗雪升任，成為中信金控首位女性總經理，金控總經理人事案將報請主管機關核准後生效。

4。分離式元件廠德微（3675）26日公布第2季自結財報，每股盈餘（EPS）2.48元，季增29.84%、年增9.73%，上半年累積獲利4.4元、年增17.02%，其中，第2季毛利率達到39.46%，為史上單季次高，對此，董事長張恩傑表示，近年逐季成長態勢不變，全年營收將創歷史新高。

5.台新銀行統籌主辦開曼英利公司（英利-KY，239）的8千萬美元永續連結聯貸案，26日舉行簽約儀式，台新銀行表示，英利-KY聯貸案原訂募集金額為7千萬美元，募集期間獲所有銀行承諾之參貸總金額為1億美元，達原預計募集額度142%，最終以8千萬美元辦理簽約，顯示銀行團對英利-KY營運與前景深具信心。

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