全台第一家現代百貨！菊元百貨特展再現北市城中風華

台灣首座現代化百貨公司—菊元百貨，今（26日）於台北市衡陽路與博愛路交叉路口的菊元百貨舊址二樓，舉辦「守護城中 再現菊元」特展。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台灣首座現代化百貨公司—菊元百貨，今（26日）於台北市衡陽路與博愛路交叉路口的菊元百貨舊址二樓，舉辦「守護城中 再現菊元」特展。台北市長蔣萬安表示，市府投入大量資源對文化資產進行保存、修復；國泰建設也表示，未來將向民眾廣徵菊元記憶，累積修復能量。

菊元百貨創立於1932年，是台灣第一個現代化百貨，以現代化的經營理念和豐富的商品，成為台北市民心中的購物天堂，當中還有全台第一座提供大眾使用的民間「流籠」（電梯），百貨於戰後幾經易手，見證台灣商業型態與台北城市發展，北市文化局於2017年將其公告登錄為歷史建築。

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此次特展由百貨持有人國泰建設主辦，與台北市古蹟與歷史建築保存基金會、台灣歷史資源經濟學會痛同，今正式宣告啟動特展，即起至明年1月5日，每週四至週日於大樓二樓免費展出，展示建築風格、發展歷程，也將舉辦多場講座與互動走讀活動。

蔣萬安致詞表示，當時菊元百貨與臺南的林百貨及高雄的吉井百貨，共同成為全台灣的三大百貨公司，不僅見證北市的繁華，更承載了許多老一輩市民朋友的共同記憶。北市擁有超過500處文化資產，市府投入大量資源進行保存、活化與修復，也將持續肩負起這個責任。

國泰建設董事長張清櫆說，舉辦特展不僅讓老一輩重溫過去百貨光輝，也讓年輕世代能夠貼近並珍惜這段歷史，未來將舉辦菊元百貨記憶徵集活動，廣蒐各界珍貴史料，累積未來修復能量。

菊元百貨今在台北市衡陽路與博愛路交叉路口的舊址二樓舉辦特展。（記者甘孟霖攝）

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