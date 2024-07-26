日圓瘋狂飆升 彭博揭關鍵原因

彭博報導指出，造成日圓劇烈波動，最主要關鍵是日圓空頭大規模平倉，讓市場措手不及。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期日圓瘋狂飆升，25日一度升破152關卡，彭博報導指出，造成日圓劇烈波動，除了受暑假流動性低迷與央升可能升息影響，最主要關鍵是日圓空頭大規模平倉，讓市場措手不及。

日圓兌美元在7月初，一度貶破161關卡，觸及161.952，不過，近期日圓一反疲弱走勢，一路往上走升，在週四（25日）一度觸及151.939，週五截至台北時間12點58分，報153.648。

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對於日圓近日瘋狂飆升，彭博報導指出，受到夏季流動性低迷，放大了不確定性對日本央行下一步政策舉措的影響。

報導指出，近來，東京交易時間以外的美元兌日元匯率，買賣價差有所擴大，並與在岸匯率收斂。由於日本央行升息的風險，刺激了套利交易的平倉，該貨幣的實際波動率已達到2個月來的最高水準。

華僑銀行駐新加坡的外匯策略師Christopher Wong表示，日圓空頭的大規模平倉，讓市場措手不及，這可能意味著美元兌日圓的價格走勢波動。

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