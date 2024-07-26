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台股恐慌性補跌逾700點 台幣升值2.2分暫收32.816元

2024/07/26 12:13

台股恐慌性補跌逾700點，台幣升值2.2分暫收32.816元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美科技股崩跌，台股在連續兩日颱風假後，週五出現恐慌性補跌，大盤指數開盤即下殺980點，目前跌點略為收斂至700多點，新台幣兌美元匯率雖一度升轉貶，惟反應國際匯市走勢，中午暫收32.816元、升值2.2分，股匯表現明顯不同調，台北外匯經紀公司成交量8.75億美元。

凱米颱風來襲，台北股匯休市兩日，這段時間，美科技股受到財報欠佳衝擊，AI相關概念股重挫，與台股連動較深的那斯達克指數狂殺3.6%、費半指數跌掉6.7%，台科技股ADR也難以倖免，其中，台積電兩日累計跌幅5.6%，今早一開盤台股出現補跌，在台積電領跌下，大盤指數一度失守22000點，將23日漲幅全數吐光。

新台幣匯價則是以32.82元、升值1.8分開出，在台股大跳水情況下，一度升破32.8元關卡，最高來到32.761元，雖然沒多久又回到32.8元價位，不過並未看到資金大舉撤出情況。

匯銀主管研判台幣表現較台股「堅強」理由可能是台幣近期表現原本就偏弱，從上週五摜破32.8元後，近幾個交易日徘徊在8年低點；再則，市場預期聯準會即將降息，近日日圓強勢反彈，中國人行趁著日圓走強，今日更將人民幣中間價上調至4周新高，台幣反映國際匯市走勢；加上月底出口商拋匯需求陸續出籠，使台幣表現較台股有撐。

不過後續還是要觀察外資動向，若外資熱錢持續撤退，台幣隨時都有貶破33元關卡可能。

另外，下週日本央行以及美國聯邦公開委員會（FOMC）及將開會，在此前，今晚美國將公布6月個人消費支出物價指數（PCE），此為Fed決策最重要的觀察數據，目前市場普遍預期6月核心PCE有望進一步下滑至2.5%，距離2%目標愈來越近，這也是市場篤定Fed今年內將降息主要原因。

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