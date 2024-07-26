翔耀攜手是方、美超微打造台灣AI算力中心 今正式啟動

翔耀攜手是方、美超微打造台灣AI算力中心今日正式啟動。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕翔耀實業今日宣布，結盟是方電訊、美超微等戰略夥伴共同成立的台灣AI算力中心（Artificial Intelligence Computing Center，簡稱AICC）宣布正式啟動。

翔耀實業董事長林以山表示，AICC算力中心將座落於是方電訊全新落成的 LY2 AI智能資料中心大樓，以階段性規畫各時期算力晶片模組進程。首期將建置包含128台H200計算加速晶片在內的溫水水冷式GPU伺服器，總算力規劃為 46.54 PFLOPS，估計可搶進全球超算排名第20至25名之間，並預計在今年Q4開始提供國內外客戶AI算力服務，總體目標將完成256台最新運算功能伺服器的建置工程。

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林以山說，AICC冷卻系統採用美超微專業的溫水水冷設備，大大降低電力使用效率（Power Usage Effectiveness，簡稱PUE）至1.09，顯示出極高的能源效率，屆時AICC的綠能效能將達到 36 GFLOPs/Watt，有望進入全球綠能電腦排名前25名，有效節省能耗、減少碳排，為台灣與地球盡一份心力。

是方電訊董事長吳彥宏表示，非常榮幸能夠和戰略夥伴們組成AI算力戰略聯盟，並且在AI晶片、伺服器、智能資料中心等領域展開深入合作。是方LY2 AI智能資料中心每平方公尺載重達2000公斤，電力及散熱規格具備未來所有高算力、高傳輸等AI應用標準，是未來3年台灣少數具有上述高規格的IDC，對於開發先進AI科技領域及提升企業核心價值具有深遠影響。

AICC今日啟動儀式包括外貿協會董事長黃志芳、經濟部投資促進司長張銘斌等中央及部會首長蒞臨指導之外，主辦方翔耀實業董事長林以山也邀請到美超微共同創辦人廖益賢、是方電訊董事長吳彥宏、數位無限董事長陳文裕、無敵科技總經理李圍正、VMFIVE執行長丁俊宏等AI電資界核心夥伴，以及AI新創公司等近20餘家廠商出席簽約儀式。

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