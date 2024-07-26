凱米颱風受災戶 30日內可申請減免地方稅

凱米颱風造成南投許多車輛泡水，可在受災30日內申請減免牌照稅。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕凱米颱風挾帶超大豪雨襲台，南投縣許多地方道路坍方、爆發土石流或溪水暴漲，造成房屋受損及車輛泡水，南投縣政府稅務局提醒民眾可向該局提出房屋稅、地價稅、使用牌照稅及娛樂稅減免申請，稅務局將依各鄉、鎮、市公所等相關機關出具名冊或證明文件，主動對受災戶辦理稅捐減免，也會蒐集災損資訊，主動派員實地勘查，輔導納稅人於規定期限內，向該局及所屬分局申請減免地方稅。

南投縣稅務局指出，各地方稅減免規定，房屋稅規定為房屋在災害中受創毀損面積占整棟面積3成以上，受災戶得於災害發生日起30日內申請減免房屋稅。房屋毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。

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地價稅減免則為因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用土地，所有權人或典權人於災害發生日起30日內提出申請。

另使用牌照稅為汽車、機車（151ｃｃ以上）受災害影響暫時無法使用或不堪使用，可向監理單位辦理報停或報廢手續，得自災害發生日起1個月內，檢具監理單位核發證明文件，申請退還自災害日起已繳納使用牌照稅。

至於娛樂稅為查定課徵的娛樂業者，因災害無法營業，於災害發生後可向該局或當地鄉、鎮、市公所申請准予扣除未營業天數，按比例核減當期娛樂稅。

稅務局強調，因目前許多地方道路仍積水或坍方路況不佳，往返不便，為避免危險，民眾可線上申辦減免，相關規定已彙整於該局網站「災害減免專區」，民眾如對地方稅災害減免規定仍有疑問，可撥打該局免費服務電話：0800-496969洽詢。

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