全球前1％富豪十年增42兆美元財富 G20同意推富豪稅

G20成員國在峰會上同意一同努力，推動向超級富豪徵稅。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕非政府組織樂施會（Oxfam）週四（25日）在報告指出，過去10年內，全球最富有的前1％人口，共增加了42兆美元（約新台幣1380.5兆元）財富，呼籲對超級富豪徵稅，G20隨後在巴西舉行的峰會上同意一同努力，推動向超級富豪徵稅。

綜合外媒報導，巴西先前已公佈計劃，擬向全球億萬富豪徵稅，並將這項議題列為擔任G20輪值主席國期間要優先推動的事項，成員國預計將在週四、週五2天的峰會展開激烈辯論，以先前的立場來看，法國、西班牙、南非、哥倫比亞和非洲聯盟表示支持，但美國堅決反對

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在G20峰會登場前，樂施會率先公佈報告，數據顯示，全球前1％超級富豪在過去10年內，財富增加了42兆美元（約新台幣1380.5兆元），樂施會指出，這一數字幾乎是全球一半貧窮人口累積財富的近36倍。

樂施會呼籲，G20對超級富豪的「極端財富」徵收至少8％的年度淨資產稅。G20國家的GDP（國內生產毛額）佔全球的80％，樂施會也補充，全球近5分之4的億萬富豪以G20成員國為家。

巴西推動對財富超過10億美元（約新台幣328.6億元）的富豪，徵收2％以上財富稅的提案，預計每年可以從全球3000名富豪當中，增加高達2500億美元（約新台幣8.21兆元）的收入。《路透》公佈聲明顯示，在充分尊重稅收主權的情況下，G20將尋求合作，確保那些擁有超高淨資產的人士能被確實課稅。這項聲明預計將在當地時間週五（26日）正式發佈。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）受訪時表示，現在開始的是一個更廣泛的行動，需要學術界、學者以及聯合國（UN）、經濟合作暨發展組織（OECD）等更有經驗和歷史久遠的國際組織參與。

G20其他成員國已表態支持，但也坦言，要執行這項協議可能會非常困難。歐盟經濟專員簡提洛尼（Paolo Gentiloni） 在G20會議期間表示，大家都知道，我們正在啟動一個非常非常具挑戰性的行動，第1步將是致力於不同國家之間的資訊交流，這預計會是未來幾個月甚至幾年內要討論的議題。

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