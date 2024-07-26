焦點股》台積電：大跌64元 市值蒸發1.65兆元

台積電大跌至915元，市值蒸發1.65兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕颱風期間，台股休市二天，美股科技股與台積電ADR皆大跌，衝擊台股今補跌，台積電（2330）開盤跳空殺低到915元，大跌64元、跌幅逾6.5%，創近1個多月以來新低，並面臨900元關卡保衛戰，市值蒸發1.65兆元，縮減為23.73兆元，自11日收1080元高價以來，台積電股價大跌165元、市值縮水4.27兆元。

因美國Google母公司字母、特斯拉等大型科技股的上季財報，不如市場預期，美股24日大跌，科技股與台積電ADR皆暴跌。美股25日道瓊指數雖上漲，那斯達克、標準普爾500指數續收黑，科技股多數續跌，台積電ADR則小漲0.3%。

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台積電第二季財報獲利成績亮眼，第三季財測成長幅符合法人預期，並上修全年營收成長幅與資本支出，先進製程與先進封裝產能吃緊到明後年，法說會後，外資紛調高目標價，最高達1500元，但利多不敵美國政治因素與美股大跌，股價跌跌不休，繼上週跌破千元大關之後，本周股價續下探。

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