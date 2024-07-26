漢翔獲歐廠億級訂單 2029年前出貨完畢

漢翔胡開宏董事長（左後）及馬萬鈞總經理（右後）率隊前往英國法茵堡航展，由曾國益副總經理（前左）代表，與歐洲大廠簽署單走道客機零組件合約。（漢翔提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔英國法茵堡航展再傳捷報！漢翔今日宣布，在法茵堡航展上，繼日前獲70億發動機零組件訂單以及與歐美廠家簽訂多項技術合作後，再獲2家歐洲航空大廠續約，2筆「億級訂單」穩健入手。

漢翔指出，這2筆訂單都是針對民用單走道客機零組件的生產製造，漢翔在航空產品的優異品質與準確交期，獲得國際廠家的高度認可，因此本次續約將雙方的合作延長至2029年，對漢翔未來幾年的營收將有穩定挹注。

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漢翔董事長胡開宏表示，國際旅運復甦，每日在世界各地飛行的民用飛機，多半都有出自漢翔公司的產品，取得多項國際認證，因而有實力承接全球的訂單，漢翔對自家產品相當有信心。

漢翔說，在機體製造領域，漢翔專長除傳統金屬加工外，也在複材領域深耕多年，擁有一座先進複材中心（TACC），專門生產高階的航空複材零組件，而此次法茵堡航展，也與同樣位於亞洲的航空大廠簽署合作備忘錄，內容正是針對複材以及金屬拉伸技術的交流，期望透過雙邊產能互補與策略合作，為雙方在航空業務的拓展創造雙贏。

漢翔說，複材應用佔比時常被視為衡量飛機先進性的重要指標，因而在此次多場簽約儀式中，來自歐美亞等廠商，均同步與漢翔熱烈地交換意見，不論是複材或金屬，台灣正走向世界，未來有望進一步合作，擴大業務版圖。

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