焦點股》玉晶光：蘋果新機 題材失靈

蘋果新機題材失靈，光學族群慘綠。（彭博檔案照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日大盤跳水，光學族群同樣積弱不振，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）股價雙雙下挫，玉晶光跌逾5%、大立光也一度下跌4.9%，筆電鏡頭大廠先進光（3362）也跌逾4%，光學族群一片慘綠。

第三季進入蘋果供應鏈旺季，展望iPhone新機種問世、拉貨，大立光與玉晶光營運都將在第三季起進入上升期，大立光董事長林恩平日前表示，7、8月拉貨動能漸增，雖然大部分客戶對今年手機銷售仍保守看待，不過大立光現有產能逐漸拉向滿載。

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受手機客戶拉貨帶動，玉晶光上半年營收年增達71%，且玉晶光今年有望取得潛望式鏡頭訂單份額，董事長陳天慶日前表示，對潛望式鏡頭取單抱持樂觀看法，今年營運高峰落在第三季，目標全年營收、獲利優於去年，而VR（虛擬實境）領域也發展順利。

受AI PC題材帶動，今年全球筆電出貨將較去年增溫，有利於先進光營運，儘管先進光董事長高維亞日前表示，對今年營運維持審慎態度，不過在筆電拉貨增加，加上打入客戶平板鏡頭新品供應鏈、下半年出貨，加上產能陸續開出下，市場看好先進光今年營收維持成長、獲利可望挑戰前高。

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