晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》玉晶光：蘋果新機 題材失靈

2024/07/26 09:39

蘋果新機題材失靈，光學族群慘綠。（彭博檔案照攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日大盤跳水，光學族群同樣積弱不振，光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）股價雙雙下挫，玉晶光跌逾5%、大立光也一度下跌4.9%，筆電鏡頭大廠先進光（3362）也跌逾4%，光學族群一片慘綠。

第三季進入蘋果供應鏈旺季，展望iPhone新機種問世、拉貨，大立光與玉晶光營運都將在第三季起進入上升期，大立光董事長林恩平日前表示，7、8月拉貨動能漸增，雖然大部分客戶對今年手機銷售仍保守看待，不過大立光現有產能逐漸拉向滿載。

受手機客戶拉貨帶動，玉晶光上半年營收年增達71%，且玉晶光今年有望取得潛望式鏡頭訂單份額，董事長陳天慶日前表示，對潛望式鏡頭取單抱持樂觀看法，今年營運高峰落在第三季，目標全年營收、獲利優於去年，而VR（虛擬實境）領域也發展順利。

受AI PC題材帶動，今年全球筆電出貨將較去年增溫，有利於先進光營運，儘管先進光董事長高維亞日前表示，對今年營運維持審慎態度，不過在筆電拉貨增加，加上打入客戶平板鏡頭新品供應鏈、下半年出貨，加上產能陸續開出下，市場看好先進光今年營收維持成長、獲利可望挑戰前高。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財