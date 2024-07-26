Meta將Marketplace綁臉書 恐面臨歐盟反壟斷罰款

知情人士表示，Meta將Marketplace綁臉書，恐在未來幾週面臨歐盟反壟斷罰款。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，科技巨頭Meta將旗下分類廣告服務Marketplace與社群媒體臉書（Facebook）綁在一起，為自家平台提供了不公平的優勢，可能在未來幾週內面臨歐盟首筆反壟斷罰款。

《路透》報導，歐盟執委會在1年半以前就採取了這項行動，競爭監管機構也提到，Meta濫用自身主導地位，單方面對於那些在臉書或Instagram上的線上分類廣告服務競爭對手施加不公平的交易條件。

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據報導，Meta最高可能面臨全球收入10％的罰款，相當於134億美元（約新台幣4399.2億元），不過以過去的案例來看，歐盟的懲罰通常遠低於上限。

知情人士表示，隨著歐盟反壟斷首長維斯塔格（Margrethe Vestager）將在11月卸任，歐盟執委會可能會在9月或10月公佈決定，不過確切時間仍有可能延後。

針對報導，Meta發言人波拉德（Matt Pollard）指出，歐盟執委會的說法毫無根據，將繼續與監管機構進行建設性合作，以證明旗下的產品創新有利於消費者，且有利於競爭。

其他知情人士告訴《路透》，該公司去年試圖透過限制臉書Marketplace使用競爭對手的廣告數據，來解決歐盟的調查，但這一讓步被歐盟執法人員拒絕，英國競爭監管機構也接受了類似的提案。

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