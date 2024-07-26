讚啦！全球航空「行李託運出包率」 台灣當「優等生」排全球前5

根據「Luggage Losers」網站，台灣在「行李託運出包率」排行中表現良好，排名前5。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷蘭新創企業家勒韋斯（Pieter Levels）因行李遺失後找不到解決途徑，又發現網路上沒有專門處理相關數據的網站，因此架設「Luggage Losers」網站，彙整各大航空公司和主要機場的行李遺失率，希望能敦促這些機場和航空公司解決問題。而在這份行李遺失率榜單上，台灣和台灣航空公司也上榜，台灣的長榮航空在表現最佳排名中位居第7，而以國家來說，台灣是前5名表現最佳的國家。

外媒報導，勒韋斯今年6月與女友從葡萄牙里斯本飛往西班牙巴塞隆納，結果女友的行李沒同步抵達，兩人後來轉機至美國德州，行李依舊沒有送達，勒韋斯發現目前居然沒有統計行李遺失率的網站，因此決定動手創建。

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勒韋斯架設的「Luggage Losers」網站，不僅以航空公司的行李遺失率進行排名，還以機場、國家，或者7大洲作為單位進行排名。

「Luggage Losers」網站利用AI機器人，24小時不間斷地以多種語言搜尋全球網友討論行李遺失的資訊，並與實際遺失的數據進行對比。這個網站架設的初衷就是，「這樣你就可以避免乘坐他們（航空公司）的航班（希望航空公司可以改進）」。

網站還同時考慮到航空公司因航班、機隊產生的規模差異，以及機場因旅客數量產生的差異，以得到接近實際情況的即時估值。

據「Luggage Losers」網站，截至台灣時間上午9點最新行李遺失率最高的航空公司排行，前3名分別是西班牙國航伊比利航空公司（Iberia）、英國航空（British Airways）和印度航空（Air India）；表現最佳的前3名則為大韓航空（Korean Air）、印尼獅子航空（Lion Air）和澳洲維珍航空（Virgin Australia）。

另外在這份榜單中，台灣的長榮航空（Eva Airways）在表現最佳排名中，排行第7名。

如果以國家來排名，截至台灣時間上午9點，行李遺失率最高的前5名分別是衣索比亞、印度、西班牙、瑞士、肯亞；表現最佳的前5名則是南韓、日本、中國、台灣、印尼。

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