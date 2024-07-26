美銀稱現在正處於「水牛市場」 對投資人代表什麼？

美國銀行週四（25日）指出，市場現在正處於「水牛市場」，和牛市不同的地方在於，水牛市場在強勁上漲後，可能會出現盤整的狀況。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕標普500指數在連續數週創新高後，週三（24日）創下自2022年以來最嚴重的單日跌幅。美國銀行週四（25日）指出，市場現在正處於「水牛市場」（Buffalo Market），也就是雖然市場仍處於牛市，但和牛市不同的地方在於，水牛市場在強勁上漲後，可能會出現盤整的狀況。因此對於投資人來說，會感到市場有些不穩定。

《CNBC》報導，美銀美林私人銀行投資組合策略主管麥格雷戈（Marci McGregor）指出，市場可能會在夏季出現盤整狀況，而要讓水牛變回真正的公牛，得靠基本面。

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美銀預計，根據企業獲利、投資週期、金融狀況、利率和人工智慧（AI）等因素，今年美股大盤將收漲。麥格雷戈稱：「我們認為這些基本因素已經具備，可以讓上漲趨勢繼續，但你可能會感到市場有些不穩定。」

預計美國總統大選前後，市場波動性將會加劇。麥格雷戈稱，投資人預計從7月到11月，市場將出現波動，一旦選舉結束，市場在11月和12月可能會相當熱絡，因此美銀預計，無論選舉結果為何，美股大盤今年底將高於目前水準。

對於新任美國政府上台後要如何投資？麥格雷戈指出，投資人應該更專注政策而非政黨，真正落實的政策對部門、產業、企業的影響，比哪個政黨上台執政的影響更大。

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