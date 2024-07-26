科技股低迷！標普那指連3黑 台積電ADR反彈0.3％

週四標普500和那斯達克指數分別下跌0.51%、0.93%，道瓊工業指數上漲81.20點、0.2%，費城半導體指數下挫1.96%。（法新社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三美國股市歷經黑暗的一天，週四投資人繼續拋售科技股，標普500和那斯達克指數連三黑，分別下跌0.51%、0.93%，道瓊工業指數則上漲81.20點、0.2%，費城半導體指數下挫1.96%，台積電ADR反彈0.3%，收在160.28美元。

綜合外媒報導，投資者連續第二天拋售科技股，輝達下跌1.72%，AMD跌4.36%，Meta跌幅1.7%，Alphabet下跌2.99%，微軟下跌2.45%，昨天重挫逾12%的特斯拉則反彈近2%。

請繼續往下閱讀...

被稱為華爾街恐懼指數的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX），延續近期漲勢，收在18.46點，創14週新高。

投資人也評估了美國第二季GDP報告，報告顯示經濟成長2.8%，超出預期，激勵道瓊指數尾盤收紅。此外通膨消退，美國聯準會9月降息的預期不受影響。現在投資人的目光都集中在週五的個人消費支出價格數據上，以證實聯準會提前開始降息的押注。

道瓊工業指數上漲81.2點或0.2%，收39935.07點。

那斯達克指數下跌160.69點或0.93%，收17181.72點。

S&P 500指數下跌27.91點或0.51%，收5399.22點。

費城半導體指數下跌100.29點或1.96%，收5005.36點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法