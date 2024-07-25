藥華藥：真相只有一個 台灣生技業不容欺負

藥華藥今年1月由櫃轉市，圖左起為藥華藥執行長林國鐘、董事長詹青柳、科學長林俐伶、總經理黃正谷。（本報資料照）

〔本報記者/台北報導〕藥華藥（6446）針對近期不實流言發布重大訊息指出，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）為藥華藥完全自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，重申Ropeg所有相關權利均屬藥華藥所有，AOP公司（下稱AOP）僅取得Ropeg在歐洲等市場之相關授權。且公司早有將干擾素應用於肝炎以外適應症的計畫。

藥華藥執行長暨Ropeg發明人林國鐘親上火線解釋，Ropeg第一期臨床試驗經過美國FDA核准之後，再經加拿大監管單位核准於加拿大進行試驗。至此，藥華藥已花費逾新台幣十億元，產品已完全開發完成。之後方才授權AOP在歐洲進行第一/二及第三期臨床試驗，臨床試驗使用的藥品皆由藥華藥製造、提供。

請繼續往下閱讀...

最重要的是，Ropeg於全球之所有相關權利均屬藥華藥所有，AOP僅取得Ropeg在歐洲等市場之相關授權。此後，Ropeg陸續獲全球約40個國家核准用於真性紅血球增多症（PV），世界各國與Ropeg所有相關權利均屬藥華藥所有。林國鐘強調：「真相，只有一個。世界各國專利都明白證實這件事，而謊言卻只會越來越多。」

依照藥華藥與AOP之授權合約，AOP有義務提供藥華藥所有Ropeg的臨床試驗數據資料，然AOP屢屢不依約行事，已構成終止合約條件，以至藥華藥被迫終止合約。

林國鐘表示，所有的合作「人對了，事就對了。」，反之亦然。當初授權給AOP時，知道AOP只是一個小公司，因此只收取金額很小的授權金，主要也是支持Ropeg在歐洲等市場造福病患。沒想到，後來雙方爭議連連。授權代理商反告專利權所屬公司，國際上實屬罕見，而且AOP在歐洲多數主要大國，至今仍未能成功進行Ropeg的商業化銷售。

林國鐘進一步指出，藥華藥與AOP引發多起國際訴訟，所有台灣生技業者可引以為戒，「台灣生技業不容欺負」，籲請大家要慎選國際合作夥伴。所幸現在Ropeg已取得多國藥證，歐洲市場在藥華藥營收的佔比越來越小。

2022年2月，藥華藥獲德國聯邦最高法院裁定勝訴，2022年3月美國聯邦麻州地方法院判決結果亦同。當前仍在進行之仲裁係由藥華藥發起對AOP請求損害賠償之仲裁程序。仲裁若有最新進度，將依規定於公開資訊觀測站公告。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法