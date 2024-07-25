凱米釀中小企業災損 經部3措施紓解資金壓力

凱米颱風豪雨造成災情，經濟部協助中小企業紓解資金壓力、復舊重建，儘早恢復正常營業。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風豪雨造成災情，經濟部中小及新創企業署（中企署）立即啟動「中小企業災後復舊財務協處機制」，提供「免費融資診斷服務」、「營業復舊復工貸款」、等三大措施，協助中小企業紓解資金壓力、復舊重建，儘早恢復正常營業。

中企署指出，協處機制將與在地中小企業團體、縣市中小企業服務中心，以及專業輔導團隊等合作，掌握中小企業受災情形並關懷，提供災後協處資源及資訊，協助受災中小企業進行復舊重建。

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中企署提醒，在颱風季節遇豪大雨或強風受災的中小企業，「務必於清理營運場所前，先蒐集完整受災情形佐證資料」，以供日後申請租稅減免，或向銀行申請復舊貸款。

受災中小企業如有財務輔導協處需求，中企署提供三大措施如下：

1、免費融資諮詢、融資診斷輔導及財稅災害申報輔導服務。

2、「營業復舊復工貸款」，中企署指出，請在受災害次日起1年內，檢附受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關所出具的受災證明，或經銀行調查屬實等文件，向各承貸金融機構申請中小及新創企業署所訂定的「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，擔保品不足之中小企業，可由信保基金提供9成的信用保證且免計收保證手續費，以協助企業儘早恢復正常營業。

3、「銀行債權債務協商」，中企署說明，中小企業因受災而致財務週轉困難者，中企署可協助中小企業與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力。

中企署指出，受災中小企業請在上班時間（上午8:30~下午6:00）向中企署「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢，協處措施資訊已公告在中新署網站。

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