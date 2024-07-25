台積電為何神？日媒曝台灣半導體人才培育秘訣

日媒曝台灣半導體人才培育秘訣是產學合作。（示意圖，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體已成為各國戰略物資，台灣囊括全球90%以上最先進製程晶片，在AI浪潮席捲之際，科技實力再度躍上國際舞台，人才培育是台灣穩居半導體霸主地位的關鍵因素。日媒披露，台灣半導體人才培育的秘訣就是產學合作，此模式已被熊本大學採用，並與台積電簽訂協議，未來台積電日本子公司JSAM及台積電台灣總部，都會提供實習機會。

日媒《KKT NEWS》報導，竹科是台灣高科技產業重心，聚集超過600家企業，也是台積電總部所在地，竹科不僅雲集諸多半導體企業，一家利用台積電半導體的公司開發與台灣安全保障相關最新技術的「創未來」就是其中之一。

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創未來CEO王毓駒受訪強調，半導體是台灣的寶物，我們能夠製造出優秀的產品，全都要歸功於台積電及相關的半導體企業，還有半導體工程師。報導指出，創未來在一年內營收增漲6倍，其成長背後的關鍵就是產學合作。

陽明交大教授陳冠能亦稱，台灣高科技發展離不開產學合作，我們將未來的創意轉化成研究成果，並提供給企業製成產品。他認為，熊本縣不僅要吸引半導體企業入駐，也必須重視人才培育。

日媒曝台灣半導體人才培育秘訣是產學合作。（示意圖，彭博）

拚九州矽島復活 熊本大學培育人才

隨著台積電在熊本設廠，熊本縣正在積極推進產學合作。報導提及，熊本大學已經與台積電簽訂合作協議，未來台積電日本子公司JSAM及台積電台灣總部，都會提供實習機會。

當地政府也編列預算為熊本大學無塵室增添新的設備，在這間實驗室中，索尼半導體負擔研究經費，進行高性能半導體研究。熊本大學半導體與數位研究機構特任教授鈴木裕巳說，在半導體領域，我們實際處理目前的課題，並將結果回饋給共同研究的合作夥伴，這讓學生可以學習到實踐性的研究。

熊本大學資訊電機工程學系學生山川昂佑分享，單靠自己一個人做實驗，很難從企業視角來理解問題，若與企業合作，就可得到穩定生產的啟發。

此外，為了擴大人才來源，熊本大學設立不分文理科的新學系「資訊融合學環」，設有專門課程，並通過資訊數據分析，實現半導體製造過程最佳化，計畫每年培育120名以上技術人才，

報導總結，由於台積電進駐契機，熊本縣迎來半導體相關企業進駐，能否跟台灣一樣透過產學合作培養出承擔重任的人才，未來的努力是關鍵。

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