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中國內需疲軟 上半年105.6萬家餐飲企業關門

2024/07/25 20:20

今年上半年中國餐飲企業註銷數量高達105.6萬家，知名的連鎖冰店「蜜雪冰城」則關掉3000多家門市。（擷取自網路）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟復甦乏力，民眾又擔心失業，因而勒緊荷包，導致內需消費疲軟，衝擊到相關產業，今年上半年中國餐飲企業註銷數量高達105.6萬家，上海知名的大型購物商場梅龍鎮廣場近日發出歇業通知，顯示消費者勒緊荷包的衝擊，連作為中國金融首都的上海也難逃一劫。

　上海梅龍鎮廣場的伊勢丹百貨今年6月底因租約到期，終止了長達27年的營運，當時有不少民眾前往拍照留念。梅龍鎮廣場7月23日貼出歇業通知指出，梅龍鎮廣場含商場、辦公樓及地下停車場，除了美國駐上海總領事館外的其他商戶和租戶，均從8月1日起歇業，距離伊勢丹百貨結束營運還不到2個月時間。

　上海胡姓居民接受《自由亞洲電台》 訪問表示，近日他與朋友去上海知名的黃金十字路口-南京路和西藏路口某棟大樓吃飯，樓上餐廳少了2/3，他家附近有好幾家大型超市現在也都關門了。

　胡姓居民指出：「這肯定是老百姓的購買力不行了，中國老百姓大多數沒有錢，但像上海有些人手上是有點錢，受到經濟不景氣的大環境影響，他們也不敢亂消費，而是克制消費。」

　此外，根據企業訊息網站「天眼查」統計，今年上半年中國餐飲企業註銷數量高達105.6萬家，已逼近去年全年註銷數量135.9萬家。

　另根據中國消費資訊服務平台「壹覽商業」統計，今年上半年中國有6682家知名品牌餐飲百貨商場與超市門市關閉，涵蓋逾百家企業，包括沃爾瑪、永輝超市、大潤發等大型百貨超市，以及瑞幸咖啡、蜜雪冰城等連鎖餐飲店；其中，蜜雪冰城就關掉了逾3000家門市。

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