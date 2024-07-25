高雄市2.6萬戶停電 台電：淹水妨礙搶修、急調度抽水設備

高雄市三民區一處大樓地下室淹水，影響搶修進度，台電已調度抽水機。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風雖已漸漸遠離台灣，外圍環流持續影響，今（25日）高雄仍是豪雨不歇，多處嚴重淹水，也拖慢了台電搶修進度。台電表示，截至今日傍晚6點，高雄市仍有2.6萬戶停電中，主因是嚴重淹水，台電已啟動跨區支援作業，並調度抽水設備。

台電表示，目前台電除啟動跨區支援人力外，也正在調度抽水設備等資源，並與地方政府積極合作，待狀況排除後，全力投入搶修儘早恢復供電。

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台電說明，高雄市目前停電主因，山區的部分是因為風雨造成道路受阻，影響搶修工作進行，目前正與相關單位通力合作排除障礙，將待道路落石、倒塌路樹清理完成後，即派員進入搶修，全力完成復電。

台電續說，市區的部分，則是受到受豪雨影響，今早陸續發生多處嚴重淹水，不僅影響台電工程車難以通行，多處大樓地下配電室也發生嚴重淹水，導致眾多配電設備受損。

對此，台電表示，已調度南部各縣市單位的抽水機，集中資源、加速解決淹水影響搶修問題，後續將視設備受淹水損害程度，積極進行設備汰換工作，儘早恢復供電。

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