愛國大韭菜！胡錫進炒股首虧45萬自稱慚愧

胡錫進去年高調投資中國股市，虧損越來越嚴重。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國人民銀行（央行）意外將1年期中期借貸便利（MLF）利率，調降 20 個基點（0.2個百分點），希望提振經濟，A股並未領情，3大指數25日集體下挫，上證指數直接失守2900點大關，中國黨媒《環球時報》前總編胡錫進25日也發布最新炒股心得，他表示，今天又跌掉5660元人民幣，總虧損首次超過 10 萬人民幣（約台幣45.2萬），「炒股炒成這樣，有點慚愧」。

中國A股三大指數週四（25日）集體開低，上證指數一度跌近1%，最低下探至2872.85點，終場收2886.74點，跌幅0.52%；深成指收8474.70點，跌0.22%；創業板指收1644.45點，跌0.39%。

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奔牛投資創辦人尹鑫鑫告訴財新，近期主要指數走勢較弱，上證指數創5月以來新低，即使紅利類股近期逆勢上漲，指數仍處下行趨勢，市場整體表現為「虧錢效應」。

由於A股跌不停，1年前滿懷信心進場炒股的中國黨媒《環球時報》前總編胡錫進也成大韭菜。他25日發布最新炒股心得表示，「老胡今天又跌了5660元（人民幣，以下同），總虧損首次超過 10 萬，達到10.06萬，炒股炒成這個成績，真是有點慚愧」。

他說，股市的邏輯不斷變化，跟上它真是太不容易了。老胡炒股從 70 萬本金縮水成 60 萬，成績這麼差，但我想把它客觀記錄下來，作為中國股市散戶情況的一個樣本，「希望我的這個樣本不會把大家嚇住」。

中國網友嘲笑回應，1年的時間，胡錫進從10萬本金補到70萬，沒能在股市賺到一分錢，反而將最初入市的10萬本金賠光了。還有網友認為，「老胡懂互聯網，通過炒股熱度漲粉，自媒體賺流量賺收益」、「主子隨便給點狗糧就補上了」、「胡錫進又不缺錢，10萬算什麼」。

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