全台水庫灌13.8億噸水！曾文蓄水率衝破9成

曾文水庫今下午4點蓄水率已突破9成大關。（水利署南水分署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風襲台，為全台主要水庫的集水區帶來豐沛降雨，水利署統計，自23日早上7點截至今（25日）下午4點，凱米颱風挹注全台水庫13億8283萬噸水，進帳最多的是曾文與烏山頭水庫系統，共收下逾4.8億噸水，曾文的蓄水率也在今日下午4點躍升至92.37%，短短2天就從5成衝破9成大關，滿庫預期就在今晚。

水利署指出，有5座水庫系統的集水區收下破億噸水，依序是曾文與烏山頭水庫系統、德基水庫、石門水庫、日月潭及霧社水庫系統，以及湖山水庫。

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其中，曾文與烏山頭水庫系統共收下4億8500萬噸水，曾文蓄水率在23、24日都還徘徊在5成，在凱米助攻下，今晨突破7成大關，今下午則衝破9成大關，烏山頭水庫蓄水率現已滿庫。

進帳量第2名的德基水庫，今下午超越原先居次的石門水庫，預期可收下2億300萬噸水，蓄水率來到92.2%，較日前上升了8.9個百分點，

進帳量第3名的石門水庫，以約1250萬噸水的差距退居第3，預期將收下1億9050萬噸水，蓄水率已上升至84.1％，較日前上升了33.5個百分點。

進帳量第4名的是位處上下游的日月潭及霧社水庫系統，收下1.2億噸水，蓄水率分別是99.9%與81.2％。

進帳量第5名的湖山水庫本已滿庫，被凱米狂灌1億噸水，持續自然溢流中，蓄水率101.6％。

其他主要水庫收獲亦豐富，翡翠水庫收下7110萬噸水，蓄水率上升至75.3%，鯉魚潭水庫收下6400萬噸水，蓄水率96.4%，另南化水庫收下8300萬噸水，蓄水率來到109.7%。

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