牛市還沒結束！美銀：4個看漲信號暗示美股將再創新高

牛市還沒結束！美銀表示，4個看漲信號，暗示美股將再創新高（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著近日美股重挫，不過，美銀表示，牛市還沒結束，分析師表示，在垃圾債券利差收窄、企業債券利差緊縮、6兆美元（約新台幣197兆元）現金看漲信號以及聯準會金融狀況指數仍有上漲空間，在4強勁看漲信號，加上選舉年末期的良好季節性因素，有助於推動美股在今年晚些時候再創新高。

外媒報導，美銀技術分析師斯蒂芬·蘇特邁爾（Stephen Suttmeier）在1份報告中表示，美股正在進行的牛市健康狀況良好，投資者普遍轉向較小公司的股票。

請繼續往下閱讀...

他指出，美股漲勢擴大以及輪動是牛市的命脈，標普500指數上週觸及高位是強勢的表現，他認為，在強勁的4個看漲指標支撐下，美股將持續延續漲勢。

他進一步分析4個看漲指標，第1是垃圾債券利差收窄，在垃圾債（風險較高的企業債務）與超安全的國債之間的收益率差距，沒有顯示出對整體股市的擔憂跡象，這種信用利差保持收窄狀態，是１個積極的信號。

第2是企業債券利差緊縮，BAA級的企業債與10年期美國國債收益率之間的差距，在2個百分點以下仍為良性，該利差在4月份達到了1.38個百分點，這是自1995年以來的最低水平。目前該利差約為1.58個百分點，遠低於蘇特邁爾所說的代表股票市場“風險偏好”環境的2個百分點水平。

第3是6兆美元現金，根據美國銀行的說法，投資者持有的創紀錄的6兆美元貨幣市場基金是1個逆向看漲信號。

這筆資金可能成為股市持續上漲的動力，特別是如果聯準會降低利率，使得當前5%的現金收益率變得不那麼吸引人。

這樣的情況很可能會促使投資者重新評估他們的現金持倉，並最終考慮買入股票。

第4是聯準會金融狀況指數確認了股市上漲，根據蘇特邁爾的說法，過去幾週股市屢創新高，芝加哥聯儲全國金融狀況指數的週期性牛市新高也證實了這一點。這是一個健康的信號，應該能夠支持股市可持續的增長。

金融狀況指數在2021年末曾出現過重大的負面背離，當時標普500指數上漲，而金融狀況指數卻在下降。

隨著金融狀況指數最近達到了自2022年初以來的最高水平，它仍有空間超越2021年的峰值，這表明股市還有上漲的空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法