中國byebye！台灣上半年對中出口及投資雙降

在美中脫鉤之際，中國又祭出反間諜法及懲治頑固台獨份子的「22條意見」，觸法者最高可判處死刑，加速台灣資金撤離，對中國依存度持續降低。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在美中脫鉤之際，中國又祭出反間諜法及懲治頑固台獨份子的「22條意見」，觸法者最高可判處死刑，加速台灣資金撤離，對中國依存度持續降低。今年上半年我國對中國投資年減近2成，對中港出口占比則降至31.2%，創22年同期新低，

北京日前祭出「懲治台獨22條意見」，其中「對首要分子或者罪行重大的，處無期徒刑或者10年以上有期徒刑，其中對國家和人民危害特別嚴重、情節特別惡劣的，可以判處死刑」，引發國際譁然，連不少外資企業也擔憂，火速將台籍員工調離中國。

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對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮24日出面聲稱，外資企業台籍員工「只要不違法」，就不必有任何顧慮，完全可以在中國安心就學、就業、生活，「我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞」。

中國說一套做一套的行徑，難以獲得台灣人的信任，加上美國持續與中國脫鉤，加速供應鏈從中國轉移，台灣對中投資及依存度持續下降。

根據財政部統計，今年上半年我對中國與香港出口702億美元、年減2.2%，主因中國疫後經濟復甦步履蹣跚，制約國內消費及投資動能，對我電子零組件、化學品等需求不振，我對中港出口占比降至31.2%，年減4.3個百分點，創近22年同期新低。

反觀，台灣對美國出口則明顯攀升，在供應鏈重組及AI熱潮，帶動資通與視聽產品出口強勁擴增，今年上半年對美國出口521億美元，年增60.5%，出口占比23.2％，創24年同期新高，也是2007年以來首度超越東協，躍居我第2大出口市場。

對東協出口表現也不錯，受惠於資通與視聽產品大舉拉貨挹注，上半年對東協出口423億美元，創歷年同期新高，年增 22.6%，出口占比為18.8%。

有關對外投資部分，根據經濟部統計，今年上半年我國對外投資額241.85億美元，年增169.64%，其中對新南向國家投資金額約45.32億美元，年增113.23%。

至於對中國投資方面，今年上半年核准對中投資176件，年減1.12%；核准投資金額15.467億美元，年減19.03%。對比我國對外投資及對新南向國家投資暴增一倍以上，台商對中國投資則呈現大退潮，再度彰顯中國經濟低迷的現實。

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