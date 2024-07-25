美情報機構示警，北京藉投資新創威脅美國經濟和國安。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國國家反情報和安全中心（NCSC）對科技新創公司和創投公司發出警告，包括中國在內的敵對國家正利用投資，從科技新創公司身上獲取敏感數據和技術，進而威脅美國國家安全。

NCSC週三發布公告指出，「外國威脅行為人」可能利用創投公司和私募股權等私人投資，以可能威脅美國經濟和國家安全的方式，來利用這些科技新創公司。

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NCSC主管凱西（Michael Casey）表示：「他們（科技新創公司）在尋求外國投資以擴大公司規模時面臨風險。遺憾的是，我們的敵對國家繼續利用對美國科技新創公司的早期投資來獲取他們的敏感數據，這些行動威脅美國經濟和國家安全，可能直接導致這些公司的失敗。」

該公告稱，敵對外國團體可能利用陷入困境的科技新創公司對現金的需求，來獲取他們的智財權，並可能以投資前的盡職調查為幌子，來獲取他們的專有數據。

過去18個月，人工智慧（AI）的快速發展，已導致產業界和美國政府對中國安全部門試圖竊取相關技術，產生極大的疑慮。

NCSC的公告是與美國國家情報總監辦公室（ODNI）經濟安全和新興科技部門、美國空軍特別調查辦公室和海軍刑事調查局共同擬定和發表，該公告未單獨點名中國，卻明確指出中國的創投已鎖定AI等美國新興科技領域，這是中國政府著重的優先領域。

該公告點名IDG資本，這是1家總部位於中國的投資公司，已被美國國防部列入「中國軍工企業」名單中，並已投資逾1600家公司，包括位於美國的公司。

該公告警告，外國行為者為保護其所有權和意圖所採取的策略，包括透過美國或海外的中介機構來引導投資，以及設計投資以避免美國外國投資委員會（CFIUS）的國安審查。

矽谷1家創投公司的合夥人表示，如果外國主權財富基金想投資1家科技公司，就必須遵守CFIUS的法規，但現實情況是，有許多主權財富基金透過組合型基金（FOF）或特殊目的工具來投資美國科技公司。

Strider Technologies執行長李維斯克（Greg Levesque）表示，中國採用這種模式取得了巨大成功，在科技新創公司處於早期階段就獲得了新興前沿技術，並進行複製。

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