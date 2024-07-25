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中颱凱米釀全台70.8萬戶停電 台電力拚今晚復電99％

2024/07/25 16:21

台電力拚今晚復電99%。圖為台電今日於新竹搶修現場。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風帶來的強風豪雨，破壞各地電桿等電力設備，截至目前全國累計70.8萬戶停電，台電人員冒著風雨搶修，已修復約62萬戶，目前復電率逾8成7。台電表示，在安全第一的前提下將持續搶修，力拚今晚復電率99%。

台電表示，台電人在安全前提下，已搶修恢復8成7的電力，迄今已出動超過6000多名台電搶修人力，2600台搶修車輛及機具，嚴陣以待，除因道路嚴重坍方、路樹倒塌等尚需搶通才能搶修的少部分地區，其餘停電戶數都將努力在今晚復電，目標復電率99%。

凱米影響供電地區主要是高雄、台南、雲嘉投、屏東等中南部縣市，為加速復電時效，台電已啟動跨區支援機制，目前已動員桃園、新竹、苗栗、台中及彰化等5個區處共14班、近百人次支援雲林、嘉義及鳳山等災情較嚴重地區。

台電提醒，如果遇到停電的狀況，可下載「台電APP」通報，或是查詢復電的情形，請民眾幫忙讓台電的1911客服專線，保留給無法使用網路或習慣用電話聯繫的民眾。

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