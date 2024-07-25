日哈族注意！到富士山「忍野八海」千萬別做此動作 捉到罰100萬日圓

「忍野八海」泉水因遊客擲硬幣許願，水質遭污染（擷取自香港01）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕正值暑假旅遊旺季，日本是國人出國首選之一，而富士山「忍野八海」更是熱門景點之一，不過，日媒報導指出，「忍野八海」泉水因遊客擲硬幣許願，水質遭污染，更破壞生態，由於該景點已列入世界文化遺產，若隨意擲硬幣許願可能觸犯當地文化財保護法，有可能最高被監禁5年及罰款100萬日圓（約新台幣21萬元）。

日媒報導，忍野八海以清澈乾淨的泉水聞名，不少池塘中的泉水，是富士山融雪，在1985年被列為日本全國最優質泉水之一。

請繼續往下閱讀...

不過，忍野八海池塘卻因遊客擲硬幣許願，導致水質遭污染，且生態也遭到破壞。

報導指出，雖然池塘旁有「禁止投入硬幣」的多國語言告示，但日本節目《イット！》在拍攝時，遊客仍持續往池中擲硬幣，池中各國硬幣都有。採訪遊客後發現，不少人都當池塘是許願池，也有人表示「看到池塘中有硬幣，便擲銀幣許願」。

忍野八海池塘處處可見硬幣（擷取自香港01）

有清理硬幣的潛水員義工表示，「硬幣堆積至少有100公分高」，指要全部清理有困難，因為池中的泥土會與硬幣形成１種類似水泥的狀態，需要一直挖才能成功清理，硬幣嚴重影響當地生態及水質，令池中的水草也大幅減少。

報導進一步指出，「忍野八海」在2013年被列入世界文化遺產，也是當地的天然紀念物。根據日本法例，隨意擲硬幣許願，可能觸犯當地文化財保護法，更有可能最高被監禁5年及罰款100萬日圓，籲旅客在看到池塘中有硬幣時，千萬不要隨意擲硬幣許願，否則被抓到將遭重罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法