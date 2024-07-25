一夕間從天堂掉入地獄！705億元“槓桿ETF”抄底科技股血流成河（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美科技股遭遇「黑色星期三」襲擊，4大指數齊殺，費半指數更是重挫5.41%，報導指出，3檔以科技產品為中心的槓桿型ETF，出現了2位數的虧損，導致上週21.5億美元（約新台幣705億元）抄底科技股血流成河，投資人一夕之間從從天堂掉入地獄。

外媒報導，納斯達克100指數週三（24日）重挫3.7%，創下自2022年10月以來單日最大跌幅，延續了上週開始的跌勢。

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3倍做多半導體ETF-Direxion 週三暴跌15%，延續了過去14天37%的跌幅，而該基金僅在上週就吸納了創紀錄的15億美元資金（約新台幣492億元）。

市值230億美元（約新台幣7544億元）的 3倍做多納指ETF-ProShares 和40億美元（約新台幣1312）的3倍做多標普500-ProShares分別下跌近7%和11%，2檔ETF上週累計流入資金約為6.5億美元（約新台幣213億元），3檔ETF的資金流入達21.5億美元。

TMX VettaFi主題策略主管珍·埃德蒙森（Jane Edmondson）表示，大多數投資者正在利用這些槓桿產品，將自己的投資理念翻倍。這種方法，在基本面上漲時放大收益，但在基本面下跌時也會帶來更大的痛苦。

到目前為止，槓桿多頭和空頭單股基金在2024年已經積累了約90億美元的資金流入，有望超過去年的102億美元。年初至今，這4檔基金仍在大幅上漲，漲幅均超過30%，而目前交易量最大的ETF之一，日交易量超過10億美元的GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF ，漲幅超過280%。

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