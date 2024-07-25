美正創造〝特拉斯時刻〞！桑默斯警告：聯準會降息需非常謹慎

美國正在創造〝特拉斯時刻〞！桑默斯警告，聯準會降息需非常謹慎（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期聯準會9月降息機率會來越高，不過，美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，共和黨政治家們通過提倡擴大財政赤字，並削弱美元的政策，正在為美國創造1個〝特拉斯時刻〞，他警告，聯準會在降息問題上，必須〝非常謹慎〞，並反對前紐約聯儲主席要求聯準會立刻降息的呼籲。

外媒報導，桑默斯指出，所謂〝特拉斯時刻〞是指2022年時任英國首相特拉斯提出的財政計劃，該計劃導致金融市場動盪，並讓她在僅上任44天後，就被迫離職。

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桑默斯受訪時指出，無論是國防開支方面，還是減稅方面，共和黨人一直在談論增加赤字的措施，沒有任何跡象表明他們會控制赤字，同時讓美元貶值將令美國更難出售國債。

前總統川普已暗示他更傾向於較弱的美元，他在最近接受採訪時批評了日圓的貶值，認為這影響了美國的競爭力，而他的副總統競選搭檔、俄亥俄州參議員范斯也對強勢美元帶來的負面影響表達了反對意見。

桑默斯說，政治階層普遍低估了當前的財政政策風險，但共和黨方面的低估要嚴重得多。

為此，桑默斯警告，聯準會在降息問題上必須非常謹慎，他反對前紐約聯儲主席杜德利（Dudlev）要求聯準會迅速採取降息行動的呼籲。

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