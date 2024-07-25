「泰」慘了！泰國房市低迷 Q2銷售雪崩54％、創12年新低

泰國房地產市場第二季銷售欠佳。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國公寓協會（Thai Condominium Association）統計顯示，今年第二季價格低於 300 萬泰銖（約台幣273萬）的連棟透天和房產銷售額，較去年同期萎縮54%，創12 年新低。

泰國《民族報》（The Nation）報導，泰國公寓協會發布最新統計指出，第二季整體房地產銷售較第一季略有改善，但與 2023 年同期相比仍大幅收縮。

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泰國公寓協會主席Prasert Taedullayasatit 表示，Q2價格低於 300 萬泰銖的連棟透天別墅和房產銷售額，較去年同期下跌 54%，創12年來最低水平，「這顯示泰國人在購屋遇到困難，即使市場需求很大，大多數客戶仍無法從金融機構獲得貸款」。

Taedullayasatit 補充，第二季出售給外國買家的房產速度也放緩，這歸因於緬甸的政治局勢影響鄰國買家決策，導致這群外國客戶的買氣較第一季暴跌50%。

他表示，在經濟低迷和民眾購買力萎縮下，泰國政府必須立即放寬貸款限制，以減少中低收入購房者獲得貸款的障礙，並敦促政府推出長期措施支持房地產市場，包括為中低收入首購族提供補貼。

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