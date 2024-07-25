台積電中國客戶「超級急件」激增！願意多付40％溢價

中國媒體指稱，台積電收到了許多中國客戶的超級急件訂單，這些中國客戶甚至願意為此支付40％的溢價。。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國媒體報導指出，根據供應鏈最新消息，台積電收到了許多中國客戶的超級急件（super hot run，SHR）訂單，這些中國客戶甚至願意為此支付40％的溢價。

中國媒體集微網報導，根據消息人士說法，中國晶片製造商加快了向台積電下單的行動，以應對即將到來的美國總統大選，給美中關係帶來的不確定性。台積電的中國戶急於趁機囤積晶片。

請繼續往下閱讀...

消息人士稱，台積電第2季優異的毛利率，意外地由這些大量的中國訂單所推動，據說許多是超級急件訂單。基於這一假設，除美國禁令急遽收緊和匯率等因素，台積電第3季度和全年的營收和毛利率可能會超出預期。

台積電的主要中國客戶包括比特大陸、阿里巴巴平頭哥半導體（T-Head）、中興微電子技術公司等。

報導稱，台積電拒絕就具體客戶和訂單發表評論，

不過根據台積電2024年第2季財務報告，其中國客戶訂單產生的銷售額佔晶圓總收入的比例增長至16%，而上一季為9%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法