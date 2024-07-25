6月製造業測驗點走跌 台經院反上修今年經濟成長率

台經院發布6月景氣動向調查。（台經院提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕台經院今天發布景氣動向調查和最新經濟預測，6月製造業營業氣候測驗點轉為下滑，但今年經濟成長率上修至3.85%，較上次預測上調0.56個百分點。台經院表示，石化、鋼鐵產業面臨中國產能過剩的競爭壓力，但下半年在傳產表現轉佳的情況下，製造業有望全面復甦，同時也示警通膨、金融市場波動等問題。

調查結果顯示，6月製造業營業氣候測驗點為98.45點，月減2.15點，終結連6個月上揚。服務業測驗點為99.21點，月增0.72點，連4升。營建業測驗點為113.04點，月增3.29點，連續3個月上揚。

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分析製造業測驗點下滑的原因，台經院助理研究員方俊德指出，主因是石化、鋼鐵產業對當月景氣看法較為悲觀，石化產業因為供過於求、海運延遲等影響，導致石化原料的銷量下滑；鋼鐵產業因為中國產業的鋼鐵定價方壓力仍在，加上地緣政治因素，衝擊歐美市場的外銷訂單表現。

此外，電子業廠商看好當月景氣的比例也有減少、轉為持平，主因是部分消費性電子零件需求不足，加上成熟製程的競爭壓力大，導致晶圓代工廠的稼動率、封測廠的產能利用率有限。不過方俊德也強調，對於未來半年景氣看法，與上月調查相比，整體製造業廠商的看法並沒有太大轉變。

台經院景氣預測中心主任孫明德也表示，台灣製造業表現出現兩極化，高階晶片賣得不錯，但成熟製程晶片、傳產目前都還在掙扎中，尤其我們的石化、鋼鐵都面臨中國產能過剩問題，鋼鐵業更呈現「下肥上瘦」的特殊情況，上游產業從澳洲進口原料來煉鋼，成本較中國高，因此下游廠商購買鋼材時，反而會降低對本地鋼材的採購意願，轉而向中國進口。

不過孫明德認為製造業有轉機，因中國近日三中全會宣布新政策，對產能去化可能有幫助，再加上國際製造業的樂觀指數逐步上升，儘管上半年有不均衡復甦的狀況，但下半年應該會全面復甦。

而關於今年經濟成長率上修至3.85%，孫明德表示，主要上修的部分是民間投資和貿易，因為最近AI伺服器賣得還不錯，且下半年製造業景氣有望上揚，傳產的貿易表現也可望漸有起色。

但他也示警，下半年要注意通膨問題和金融市場波動，因中東戰爭還未平息，推升能源價格，巴拿馬運河等塞港問題也推高運費價格，造成原物料上漲的壓力。另外在台美利差逐漸縮小之際，國際金融市場包含台灣的股匯市波動都會非常劇烈。

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