晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

機票將降價！專家曝光上半年跌幅：這是全球趨勢

2024/07/25 13:13

專家預計，機票價格不會再上漲，甚至將進一步下跌，並認為這是全球趨勢。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在後疫情時代，過去一年以來的機票價格令人瞠目結舌，不過對於全球各地旅客來說，他們正在獲得一些喘息的機會，專家預計，機票價格不會再上漲，甚至將進一步下跌，並認為這是全球趨勢，指出2024年上年年的全球國際機票價格，已比去年同期下降了6%。

《彭博》報導，澳洲航空 （Qantas Airways ）通常不以提供大幅折扣而聞名，但今年已降價6次以上，而維珍澳洲航空（Virgin Australia ）平均每個月至少進行一次促銷，而瑞安航空（Ryanair）則表示，機票價格正在變得越來越便宜。

疫情結束後需求激增，讓航空公司幾乎可以自由控制票價，機票價格飆升，但現在，機票價格下降反映了國際航班數量的不斷增加，特別是在亞洲和歐洲，以及旅行大眾們越來越關注價格。

布里斯本的旅行社「Flight Centre Travel Group」休閒業務執行長卡瓦納 （James Kavanagh） 表示，機票價格下跌不僅僅是暫時的改變，而是全球趨勢。Flight Centre週三（24日）指出，2024年前6個月全球國際機票價格，比去年同期下降了6%，以澳洲出發的航班來說，便宜了13%，而澳洲到印尼的機票價格下跌了18%。

卡瓦納稱，由於生活成本危機使消費者對於價格更加敏感，機票價格將繼續下跌。

不過報導也提到，這種趨勢並不一致，卡達航空（Qatar Airways）執行長阿爾米爾（Badr Mohammed Al Meer） 本週稱，乘客需求正加速成長。另外一方面，商用飛機的短缺和航空供應鏈的斷裂，正在限制運力，波音、空巴最受歡迎的飛機得等待數年才可交付。在某種程度上，這些因素限制了機票價格的下跌幅度。

儘管如此，機票價格下降仍然讓一些航空公司老闆感到不安，也讓投資者感到不安。彭博世界航空指數（Bloomberg World Airlines Index）在過去12個月下跌約15%。而阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上，猛烈批評了一些航空公司突然降價的做法，警告稱這可能會引發「逐底競爭」（Race to the bottom）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財