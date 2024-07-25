機票將降價！專家曝光上半年跌幅：這是全球趨勢

專家預計，機票價格不會再上漲，甚至將進一步下跌，並認為這是全球趨勢。示意圖。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在後疫情時代，過去一年以來的機票價格令人瞠目結舌，不過對於全球各地旅客來說，他們正在獲得一些喘息的機會，專家預計，機票價格不會再上漲，甚至將進一步下跌，並認為這是全球趨勢，指出2024年上年年的全球國際機票價格，已比去年同期下降了6%。

《彭博》報導，澳洲航空 （Qantas Airways ）通常不以提供大幅折扣而聞名，但今年已降價6次以上，而維珍澳洲航空（Virgin Australia ）平均每個月至少進行一次促銷，而瑞安航空（Ryanair）則表示，機票價格正在變得越來越便宜。

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疫情結束後需求激增，讓航空公司幾乎可以自由控制票價，機票價格飆升，但現在，機票價格下降反映了國際航班數量的不斷增加，特別是在亞洲和歐洲，以及旅行大眾們越來越關注價格。

布里斯本的旅行社「Flight Centre Travel Group」休閒業務執行長卡瓦納 （James Kavanagh） 表示，機票價格下跌不僅僅是暫時的改變，而是全球趨勢。Flight Centre週三（24日）指出，2024年前6個月全球國際機票價格，比去年同期下降了6%，以澳洲出發的航班來說，便宜了13%，而澳洲到印尼的機票價格下跌了18%。

卡瓦納稱，由於生活成本危機使消費者對於價格更加敏感，機票價格將繼續下跌。

不過報導也提到，這種趨勢並不一致，卡達航空（Qatar Airways）執行長阿爾米爾（Badr Mohammed Al Meer） 本週稱，乘客需求正加速成長。另外一方面，商用飛機的短缺和航空供應鏈的斷裂，正在限制運力，波音、空巴最受歡迎的飛機得等待數年才可交付。在某種程度上，這些因素限制了機票價格的下跌幅度。

儘管如此，機票價格下降仍然讓一些航空公司老闆感到不安，也讓投資者感到不安。彭博世界航空指數（Bloomberg World Airlines Index）在過去12個月下跌約15%。而阿聯酋航空總裁克拉克（Tim Clark）在英國法恩堡航空展（Farnborough Airshow）上，猛烈批評了一些航空公司突然降價的做法，警告稱這可能會引發「逐底競爭」（Race to the bottom）。

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