中國經濟糟糕還大規模囤物資？《經濟學人》揭「背後動機」

英國《經濟學人》指出，中國似乎正在快速囤積糧食、金屬和能源等材料。（法新資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國經濟近年受管理不善和房地產危機困擾，官員表示想擺脫資源密集型產業。而考慮到中國的經濟困境，從邏輯上來說，中國對大宗商品的需求應該正在迅速萎縮，但事實似乎並非如此，數據顯示，中國各項大宗商品的進口量在去年激增16%，英國《經濟學人》指出，中國似乎正在快速囤積糧食、金屬和能源等材料，且還是在價格昂貴的時候，似乎是顯示北京當局在為長期衝突的生存所需做準備，尤其擔心新任美國總統可能切斷通往中國的關鍵供應路線。

《經濟學人》指出，中國似乎正在快速囤積糧食、金屬和能源等材料，此舉不僅可能加劇通貨膨脹，也顯示北京當局在為長期衝突的生存所需做準備，尤其擔心新任美國總統可能切斷通往中國的關鍵供應路線。

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報導指出，中國會有這種擔憂是有道理的，因為中國依賴外國資源。儘管中國是世界上許多金屬的精煉中心，但其所需的大部分原料都仰賴進口，從70%的鋁礬土（bauxite）到97%的鈷（cobalt）。而在能源方面，雖然中國擁有大量煤炭，但仍不足以滿足國內需求，須進口40%的天然氣和70%的原油。

而中國對糧食依賴最為嚴重。2000年，幾乎所有中國公民吃的東西都是在家裡生產，不過迄今卻不到3分之2。中國每年用於餵養4億頭豬的1.25億噸大豆中，有85%要仰賴進口；另外咖啡、棕櫚油和一些乳製品，也完全依賴外國。

近期發生的3起事件，更促使中國大幅度增加庫存。1、2018年美國前總統川普執政時，對每年價值600億美元的中國出口產品徵收關稅，迫使中國對美國大豆徵收關稅進行報復。2、武漢肺炎爆發，擾亂了供應鏈並提高了材料成本。3、俄烏衝突導致物價上漲，並顯示美國禁運的意圖。

現在，美國總統候選人川普更毫不掩飾自己想要阻礙中國的願望，因此中國似乎正在為更惡劣的環境做好準備。

分析指出，中國國家統計局已停止發佈許多大宗商品的庫存數據，但自2020年以來，中國的原油儲存能力，已從17億桶增加到20億桶。美國調查公司拉皮丹能源（Rapidan Energy）集團預估，今年年初以來，中國原油庫存平均每天增加90萬桶，這使中國庫存接近13億桶，相當於115 天的進口需求。而中國儲存天然氣的地下中心更在2010年至2020年間增長6倍，達到150億立方公尺，目標是明年達至550億立方公尺。

而美國農業部預測，到當前生長季節結束時，中國小麥和玉米庫存將分別佔全球的51%和67%，比2018年增加5至10個百分點。另外大豆是中國最大的農產品進口品種，其庫存自2018年以來翻了一番，達到3900萬噸，預計到本季結束時將達到4200萬噸。

根據Panmure Liberum銀行估算，取決於不同大宗商品，中國2018年以來累積的庫存足以滿足其年需求至少35%至133%。美國國防部前分析師柯林斯 （Gabriel Collins）認為，如果把中國的囤積行為與其軍事建設進行對比，非常令人擔憂。

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