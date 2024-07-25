上市24年成歷史！日本連鎖超商巨頭LAWSON下市

日本連鎖超商羅森 （Lawson）週三（24日）從東京證券交易所下市。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖超商羅森 （Lawson）週三（24日）從東京證券交易所下市，結束了24年上市公司的歷史，主因是日本電信業巨頭KDDI在今年4月對羅森的要約收購協議，交易後三菱商事 （Mitsubishi）和KDDI將各自持有羅森一半股份，共同控制羅森，並達成羅森私有化的協議。

日本媒體《每日新聞》指出，該交易案預計將在9月完成，未來三菱商事和KDDI將各自持有羅森50%的股份，而雙方這次合作，目的是接觸各自業務領域以外的潛在客戶，同時利用KDDI的數位技術，擴展羅森的服務。

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在交易案之前，KDDI只有羅森2.1%的持股，為了這次要約收購，KDDI斥資近5000億日圓。KDDI希望透過超商客戶的購買數據，來提供金融和其他服務，進一步加強其在電信業以外的業務。

羅森在日本擁有約1萬4600家門市，在海外擁有7300家門市，海外門市有6200多家位於中國。

羅森在東證的最後一筆交易是在週二（23日），收盤價為1萬330日圓，和前一個交易日持平。

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