晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

上市24年成歷史！日本連鎖超商巨頭LAWSON下市

2024/07/25 11:29

日本連鎖超商羅森 （Lawson）週三（24日）從東京證券交易所下市。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本連鎖超商羅森 （Lawson）週三（24日）從東京證券交易所下市，結束了24年上市公司的歷史，主因是日本電信業巨頭KDDI在今年4月對羅森的要約收購協議，交易後三菱商事 （Mitsubishi）和KDDI將各自持有羅森一半股份，共同控制羅森，並達成羅森私有化的協議。

日本媒體《每日新聞》指出，該交易案預計將在9月完成，未來三菱商事和KDDI將各自持有羅森50%的股份，而雙方這次合作，目的是接觸各自業務領域以外的潛在客戶，同時利用KDDI的數位技術，擴展羅森的服務。

在交易案之前，KDDI只有羅森2.1%的持股，為了這次要約收購，KDDI斥資近5000億日圓。KDDI希望透過超商客戶的購買數據，來提供金融和其他服務，進一步加強其在電信業以外的業務。

羅森在日本擁有約1萬4600家門市，在海外擁有7300家門市，海外門市有6200多家位於中國。

羅森在東證的最後一筆交易是在週二（23日），收盤價為1萬330日圓，和前一個交易日持平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財