殖利率倒掛對經濟衰退起不了作用？經濟學家揭失靈原因

殖利率倒掛未對經濟衰退起作用，資深經濟學家吉姆·保爾森（Jim Paulsen）表示，主要是這次企業能夠在聯準會開始升息之前，鎖定較低的長期利率，從而為短期利率上升提供緩衝。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街最喜歡的衰退訊號「殖利率倒掛」從2022年開始亮起紅燈，並且從未停止，然而卻未對經濟衰退起作用，資深經濟學家吉姆·保爾森（Jim Paulsen）表示，主要是這次企業能夠在聯準會開始升息之前，鎖定較低的長期利率，從而為短期利率上升提供緩衝，然而，他示警說，這一趨勢增加了聯準會的風險，因為大部分融資即將到期，讓需展期債務的公司陷入困境。

CNBC報導，美10年期公債殖利率自2022 年7 月開始反轉，殖利率一直低於大多數短期殖利率，這種殖利率曲線倒掛現象，自1950年代以來幾乎每1次經濟衰退都出現這種現象。

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然而，儘管傳統觀點認為經濟衰退應該在殖利率倒掛的1年內或最多2年內發生，但美國經濟成長不僅沒有發生，也看不到紅色數字，這種情況讓華爾街許多人摸不著頭腦。

對於此次預測經濟衰退指標未啟作用，經濟學家保爾森指出，過去幾年中發生的一些異常情況，可能是造成這種差異的原因。

首先，他指出，經濟在倒掛之前，實際上經歷了技術性衰退，另一方面，他引用了聯準會在當前週期中的不尋常行為。

面對 40 多年來最高水準的失控通膨，聯準會於2022年3月開始逐步升息，然後在2022年6月通膨達到頂峰之後，更激進地升息。從歷史上看，聯準會在通膨週期早期升息，然後開始降息。

保爾森說，他們（聯準會）等到通膨見頂，然後一路收緊，所以聯準會完全不同步。

但利率動態幫助企業擺脫了通常在倒掛曲線中發生的情況，他指出，倒掛曲線可能導致經濟衰退，並預示經濟衰退正在發生的原因之一，是它們使短期資金變得更加昂貴。例如，這對借短貸多的銀行來說是很困難的。隨著倒掛曲線觸及淨利差，銀行可能會選擇減少放貸，導致消費者支出下降，進而導致經濟衰退。

但這1次，企業能夠在央行開始升息之前，鎖定較低的長期利率，從而為短期利率上升提供緩衝。

然而，這一趨勢增加了聯準會的風險，因為大部分融資即將到期，如果當前的高利率繼續有效，需要展期債務的公司可能會面臨更困難的時期，這可能為殖利率曲線提供某種自我實現的預言。

聯準會已經按兵不動1年了，基準利率處於23年來的高點。

穆迪經濟學家贊迪表示，很可能到目前為止，曲線（殖利率倒掛）一直在欺騙我們，但它可能很快就會決定開始說實話。他指出，曲線倒掛讓我感到非常不舒服，這是聯準會應該降低利率的另一個原因。

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