路透：日銀下週會議考慮升息 購債規模計劃減半

知情人士表示，日銀可能會在下週的貨幣政策會議上考慮升息。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，日本央行（BOJ，日銀）可能會在下週的貨幣政策會議上討論是否升息，並公佈，未來幾年將債券購買量大致減半的計劃，這表明日本逐步結束大規模貨幣刺激措施的決心。

《路透》報導，4名知情人士指出，利率決定將取決於董事會成員願意等待多長的時間來確定消費是否復甦，以及通膨能否穩定在央行的2％目標附近。根據《路透》調查，有超過4分之3的經濟學家預計，央行本（7）月將按兵不動，下一步行動可能會在9月或10月，但知情人士透露，7月會議的結果仍不確定。

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知情人士表示，基於消費前景的不確定性，這次的會議將是一次艱難的決定。另一人也提到，這確實是一個判斷的問題，要決定是現在採取行動，還是等到今年晚些時候再採取行動。知情人士補充，雖然9名董事會成員普遍同意近期升息的必要性，但對於是否應該在下週或是今年稍後升息仍未達成共識。

日本6月核心通膨率達到2.6％，超過日銀2年多以來的目標，5月勞工基本薪資漲幅達30多年最高，足以讓鷹派認為，現在升息的條件已經成熟。然而，近期疲軟的消費和家庭情緒，幫助鴿派有了暫時擱置的理由，並等待更多的數據，看看減稅和薪資上漲是否會如同預期的提振消費。

知情人士表示，顯而易見的是，日銀可能會在未來幾個月內升息，這只是時間問題。下週會議的結果仍不確定，部份原因是日銀認為沒有令人信服的理由倉促行事，物價漲幅仍溫和，通膨預期穩定在2％附近。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）則表明，如果央行確定經濟和薪資的穩定成長，將在未來幾年將通膨率維持在2％左有，央行將升息。

3月結束負利率以來，日銀仍將短期利率維持在零附近，下次升息預計將啟動緊縮週期，將利率提升至既不降溫也不刺激經濟成長的水位，分析師認為約落在 0.5％至1.5％，而這一過程可能需要數年時間。知情人士指出，對於日銀來說，還有很長的路要走，再次升息日本的貨幣狀況仍保持非常寬鬆。

在7月會議，日銀預計也將公佈量化緊縮計劃的細節，包括如何在未來1-2年內縮減巨額債券購買規模，並縮減近5兆美元（約新台幣164.5兆元）的資產負債表。知情人士透露，日銀可能會分幾個階段逐步縮減購債規模，步伐大致與市場主流觀點一致，避免造成殖利率飆升。

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