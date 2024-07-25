魏哲家預告在前？全球車用晶片大廠財報利空 恩智浦股價連日暴跌

全球車用晶片大廠恩智浦（NXP）22日公布第2季上季財報與本季展望均不如華爾街預期。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球車用晶片大廠恩智浦（NXP）22日公布第2季上季財報與本季展望均不如華爾街預期，引發市場關注，當天盤後股價重挫約8%、23日股價重挫逾7%、24日續跌。其負面影響恐波及台灣供應鏈，而先前台積電（2330）董事長魏哲家在法說會上，早對車用市場持保守態度，他預測車用相關業務將呈現衰退。

外媒報導，恩智浦第2季營收年減5％至31.3億美元，每股盈餘3.2美元低於預期；第3季營收預估31.5億至33.5億美元、每股盈餘2.6至3.01美元，遜於華爾街預期的每股3.62 美元，也低於去年同期3.7美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》指出，汽車製造商在疫情期間，儲備了晶片以避免供應緊縮，但由於現在需求下滑問題，德恩智浦等公司的新訂單面臨風險。

恩智浦執行長席佛斯（Kurt Sievers）坦言，公司處於重大挑戰的環境中，但也信心喊話「我們已度過業務的周期性低谷，預期將恢復連續性成長。

消息一出，恩智浦22日盤後股價重挫約8%，23日股價重挫7.58%，收262.30美元，24日續跌，跌3.01%、收254.40美元。

恩智浦的負面影響，引發網友評論「車用不好，GG（台積電）年初早就預告過了」、「toyota真的賭對了，沒全力發展電動車，油電看來還有猛」、「車用ic中國要求逐步國產化，中國市場又佔恩智浦1/3」。

先前魏哲家在法說會上指出，原本預估2024年車用半導體將會成長，需求比預期更弱，因此改預估它會衰退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法