台灣人超愛蚵仔！年花3.6億元、吃掉「這國」逾8成出口量

越南今（2024）年前5個月出口近700萬美元（約新台幣2億2970萬元）蚵仔（牡蠣），年增31%，其中台灣是最大市場。（示意圖，本報資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南水產加工和出口協會（VASEP）資料指出，繼去（2023）年突破性成長後，越南今（2024）年前5個月出口近700萬美元（約新台幣2億2970萬元）蚵仔（牡蠣）、年增31%，其中台灣是最大市場，去年包辦越南蚵仔出口總額逾77%、價值近1100萬美元（約新台幣3.6億元），今年前5個月花費超過570萬美元（約新台幣1.8億元）進口，占越南蚵仔出口總額的82%。出口至台灣的越南蚵仔大多來自越南北部廣寧省，日益發達的養蚵產業有助當地民眾脫貧。

越南網媒《民智報》（Dan Tri）報導，越南主要向全球10多個國家和地區出口蚵仔，其中大部分為亞洲國家。去年，越南蚵仔出口額超過1400萬美元（約新台幣4.5億元）、年增56%。

請繼續往下閱讀...

越南水產加工和出口協會（VASEP）資料指出，台灣是越南蚵仔主要消費市場。而台灣去年就包辦越南蚵仔出口總額逾77%、價值近1100萬美元、年增26%，出口至台灣的越南蚵仔多來自廣寧省（Quang Ninh）。

除台灣之外，越南還大力增加對寮國的蚵仔出口。今年前5個月，越南對寮國的蚵仔出口較2023年同期成長3倍，達到71.3萬美元（約新台幣2337萬元）以上。

儘管台灣包辦越南超過8成的蚵仔出口額，但整體而言，越南對台貿易呈入超。中華民國駐越南代表處經濟組統計資料顯示，2023年前5個月，越南對台貿易逆差為63億3860萬美元（約新台幣2078億元）、年增2%。

另今年前5個月，台越雙邊貿易總額為107億2080萬美元（約新台幣3515億元）、年增4%，其中越南自台灣進口85億2970萬美元（約新台幣2796億元）、年增15.6%；越南對台灣出口21億9110萬美元（約新台幣718億元）、年增19.8%。

今年前5個月，台灣是越南第5大貿易夥伴，第14大出口市場，第4大進口來源國，及第3大貿易逆差國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法