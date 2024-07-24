鴻海：美國威州廠2000塊太陽能板 現已完成安裝

鴻海在美國威州廠區安裝約2000塊太陽能電池板，預計每年發電超過150萬度電。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）去年3月9日攜手威斯康辛在地企業、WEC能源集團子公司We Energies簽署兆瓦級太陽能發電合作專案，在當地廠區安裝約2000塊太陽能電池板，預計每年發電超過150萬度電，供應營運所需能源，鴻海24日深夜宣布此專案已經完工。

鴻海表示，此次安裝2000塊單軸固定式傾斜太陽能電池板，以最大化可再生能源的發電量，每年可以減少1200公噸的二氧化碳（CO2）排放，等於260輛汽車1年製造的碳排，功能相當於種植2萬顆樹，在30年簽約期間內，預估累計可減少3.3萬公噸的碳排，相當於減少7200輛汽車上路或種植56萬棵樹。

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鴻海現已於美國威斯康辛州投資超過10億美元（約新台幣327.18億元），目前聘請超過1000名員工，為客戶製造資料中心伺服器與主板，由於客戶要求供應鏈在生產過程中使用可再生能源，因此，鴻海認為此次的太陽能電池板專案符合客戶期待，有利於保護環境、永續經營。

鴻海24日為集團成立50週年，同步發表旗下首本「供應商責任報告書」，提到去年完成共 210家供應商SER（企業社會與環境責任）稽核，發現共442項缺失，其中健康安全佔40%、勞工38%、供應鏈管理 13％、環境8%、道德1%，針對稽核發現的缺失項目，集團會持續跟進及輔導供應商落實改善行動方案，透過評鑑認證、績效監控、稽核輔導與優獎劣汰4大階段落實供應鏈管理。

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