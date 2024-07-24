北京不願推大型刺激措施 高盛：保留銀彈以備川普回鍋

美國前總統川普先前放話表示，若他重返白宮，將對中國所有進口商品至少課徵60%關稅程。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國前總統川普先前放話表示，若他重返白宮，將對中國所有進口商品至少課徵60%關稅；也有分析師認為，川普將加強對中國貿易戰力度，並加速與中國經濟脫鉤。高盛表示，川普對中國可能採取的貿易行動，可能已經改變中國的經濟議程。

高盛亞太首席經濟學家蒂爾頓 （Andrew Tilton）接受《彭博》訪問表示，北京當局可能會保留大量財政儲備，以因應川普一旦當選總統後對中國施以的打擊。蒂爾頓表示，他們對實施大量財政刺激或需求面刺激持謹慎態度的原因之一，就是存在川普的風險。我認為其背後的邏輯是：『讓我們節省銀彈，以防 2025 年我們需要做更多事情。』

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高盛表示，最近幾個月民調一直處於領先地位的川普，先前放話說若他重返白宮，將對中國所有進口商品至少課徵60%關稅，這將危及中國的出口和製造，可能導致中國實質經濟持長率減少2個百分點。

越來越多經濟學家呼籲北京當局擴大預算赤字，並發行更多國債，以在企業和家庭不願支出之際刺激經濟。但中國決策人士現在可能會選擇財政緊縮，因為未來需要反制關稅打擊時，上述工具可能會變得不那麼有效。2023年上半年，中國政府整體支出下降近3%。

因此，中國一直難以提高國內需求，以及扭轉房市和消費的下跌趨勢。今年中國的經濟成長反而依賴全球對中國商品的採購，而這項策略由於貿易夥伴施加的限制而變得複雜。

上週落幕的中共20屆三中全會所制定的長期政策中，房市和消費支出疲弱受到很少的關注。對經濟前景的不安正在股市中蔓延，週三滬深 300 指數收跌 0.6%，3個交易日的跌幅高達 3.4%，創1月31日以來最大跌幅。

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