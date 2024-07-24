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凱米單日灌全台水庫2.1億噸水！石門水庫突破6成大關

2024/07/24 21:33

石門水庫因防洪需求，在今天午後進行調節性放水，但蓄水率仍在今晚8點突破6成大關。（北水分署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風壓境，水利署最新統計指出，凱米不到一天的時間，就為全台水庫進補2.1億噸水，進帳量非常可觀。其中，光是石門水庫就收下8950萬噸水，且石門水庫因防洪考量，在今天午後進行調節性放水，但石門水庫的蓄水率仍在今晚8點爬升至60.32％，突破6成大關。

水利署統計截至今日傍晚4點的集水區降雨概況，指出石門水庫的預估入流量達8950萬噸，是這次的進帳王，另有2座水庫突破入流量2000萬噸的大關，一是翡翠水庫收下2910萬噸水，蓄水率在今晚已爬升至66.59％，另一是德基水庫收下2500萬噸水，目前蓄水率是83.97％。

另有2座水庫破千萬噸大關，一是曾文與烏山頭水庫系統，共收下1860萬噸水，曾文目前蓄水率53.61％，烏山頭蓄水率81.26％；另一收下破千萬噸水的水庫是鯉魚潭水庫，可進補1100萬噸水，蓄水率已來到97.73%，將近滿庫。

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