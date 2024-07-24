「微商代理」常有糾紛 北市議員呼籲市府建立平台、保障市民權益

網路社群近年興起「微商代理」。（擷取自臉書）

〔記者楊心慧／台北報導〕網路社群近年興起「微商代理」，更號稱「月收七位數」吸引民眾參加，但台北市議員張文潔卻接獲到許多陳情及糾紛案，有許多年輕人為增加收入投入，為提升代理資格叫更多貨，最後貨都賣不出去，反而囤了許多貨品，另外有平台打出叫貨一定數量能有折扣，結果買三樣只收到一件，另外兩件說要放在公司拍賣，認為許多微商代理是年輕民眾資訊不對等營利。

台北市商業處回應，「多層次傳銷管理法」的主管機關為公平交易委員會，因所涉法律不只一部，公平會將依據個案判定，請地方主管機關協助辦理該法有關的業務，公平會依「行政院公平交易委員會請地方主管機關協助公平交易法業務實施要點」，主動聯繫各地方政府主管機關協助辦理。

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商業處表示，市府每年協助公平會辦理相關統計業務，同時協助調查各機關協助辦理公平交易業務，含多層次傳銷管理案件的統計，其中含公平會按個案性質、業務屬性由各機關協助查察，並積極請公平會依個案進行法律判斷，並提供民眾積極了解可申訴之管道及可救濟途徑，讓年輕朋友如針對多層次傳銷案件有任何疑義，可收到及時的協助。

張文潔表示，不少「微商代理」有分級制度，加入會員需繳一筆費用取得代理資格，並向上一級代理叫貨，如同「多層次傳銷」，有許多民眾陳情，家中孩子為增加收入投入，結果因銷售成績不起色，為提升銷售，只好掏腰包叫更多貨，反而囤一堆貨，想退貨也沒辦法退，減價出售又被公司告違約。

張文潔說，有平台還主打叫貨一定數量能有折扣，結果民眾叫了三樣產品，只收到一件貨品，另外兩件說是要放在公司拍賣，但誰知道到底有沒有這個產品，有沒有賣出去也沒人知道？認為是利用年輕民眾資訊不對等、不知情，反悔後可能背下債務，北市府應釐清權責，建立平台與中央協調，保障市民權益，避免受害者求助無門。

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