颱風釀29萬戶停電非因缺電 台電：水庫放水目的也是防洪

台電所轄的大觀電廠武界壩，今進行調節性放水。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕凱米颱風的強風暴雨造成全國累計停電約29萬戶，在台電人員搶修下復電率已逾8成。由於凱米帶來滂沱降雨，為了防洪安全，台電所轄的水庫今也進行調節性洩水。台電表示，29萬戶停電是因為颱風風雨所致，台電的水庫放水是為了防洪，並非是因為缺電才放水發電。

台電表示，台電水力電廠將視降雨量對水庫蓄水影響，進行調節性放水，同時進行排砂，以確保電廠營運穩定。

請繼續往下閱讀...

台電也提醒，水庫放水排砂洩洪作業時，請下遊民眾遠離河床以策安全。

台電進一步說明，台電轄下各水力電廠是與水利署密切合作，各水庫將依進流量操作調節性放水或排洪因應，以確保水庫安全。

台電指出，屬日月潭水庫與濁水溪系統的大觀電廠的武界壩，濁度已超過取水標準，經放水廣播和通報後，已在傍晚開啟閘門排砂洩洪。另一水力發電系統，大甲溪電廠的青山壩、谷關壩天輪壩及馬鞍壩，同樣進行調節性放水，後續操作策略，預計視降雨情形及水庫水位，與水利署滾動檢討。

台電鄭重呼籲，水庫排砂洩洪，將對下游造成影響，請民眾遠離河床，並請隨時注意氣象資訊、水庫洩洪資訊及水域狀況變化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法