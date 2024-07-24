林佳龍「榮邦計畫」啟航 我科技業者組團訪巴拉圭

外交部榮邦計畫邀集我國業者組團赴巴拉圭進行投資考察。圖為巴拉圭總統貝尼亞與我國駐巴拉圭大使韓志正及產業業者會面。（圖片擷取自X）

〔記者吳哲宇／台北報導〕巴拉圭總統貝尼亞昨日在社群平台發文指出，正與我國半導體領域業者商談投資，外交部今日證實此事，指出我國電信及科技業者考察團正訪問巴拉圭，雙方江探索合作機會，有助我國優勢產業全球布局。

外交部證實，為深化與理念相近國家合作，協助友邦繁榮發展，外交部邀集我國電動巴士、食品加工、5G網路、AI算力及智慧生產管理等業者，共同組團赴巴拉圭進行投資考察，探索兩國間產業交流及技術合作機會，期協助我國優勢產業全球布局，並創造巴國產業升級契機，進而強化民主供應鏈夥伴關係。

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外交部指出，我國訪團抵達巴國首府亞松森，即於當地時間7月22日上午獲巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）接見，貝尼亞總統與我國訪團成員親切互動，強調歡迎並鼓勵我國業者赴巴投資，將責成相關部會，全力提供我國廠商在巴國落地投資所需的協助，就巴國各項產業發展潛力及可能方向廣泛交流，我方並說明將再籌組半導體專家團赴巴考察，提供巴國半導體產業發展規劃芻議。

此外，外交部表示，我國訪團亦與巴國工商部長、資通訊部及電信委員會等部會首長會商，亦與巴國工業總會研議進一步深化兩國產業合作機會。

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