台13家紡織業者登美國展會 創造9835萬商機

紡拓會持續協助台灣紡織業者搶攻美國市場商機。（紡拓會提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡拓會持續協助台灣紡織業者搶攻美國市場商機，在經濟部國際貿易署的補助下，組團參加「2024美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會（夏）」，13家台灣廠商現場接單金額合計約20萬美元（約新台幣655.7萬元），後續商機上看300萬美元（約新台幣9835萬元）。

紡拓會表示，此次展會在7月18日閉幕，13家參展的台灣廠商包括帛諦、荃潁、鑫廷、逸祥、年德、毅荃、富豐、勝利、力強、倍麗刺繡、陞紡、鼎鉉、遠炬等企業，展出國內機能性、流行性布料，以及刺繡、蕾絲等副料，還有成衣和配件等創新性商品，展會期間充分凸顯台灣在創新紡織品的優質實力。

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依據主辦單位統計，本屆共有來自台灣、美國、韓國、越南、孟加拉、印度、巴基斯坦、土耳其與中國等25國，共673家廠商參展，展期間吸引逾5200位專業買主入場參觀採購，除美國之外，也吸引來自加拿大、墨西哥及中南美洲的買主前來參觀，包括知名品牌廠Target、Tommy Hilfiger、Calvin Klein等。

紡拓會觀察，此次展會是北美頗具盛名的紡織成衣展，為連接美國頂級品牌、零售商、批發商、自有品牌、成衣及配件製造商以及時尚設計公司的重要橋梁，紡拓會將持續組團參加2025年1月21到23日展出的「2025美國（紐約）成衣布料及輔料展覽會」，持續強化台灣紡織產業鏈的國際能見度。

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