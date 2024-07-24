要讓誰開心？中國國家統計局公然做假數據

中國經濟統計數據經常兜不攏，遭外界質疑做假數據。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局今年1月高調宣稱，「要嚴打統計造假的陋習」，對統計造假的官員將依情節嚴重程度給予警告甚至開除黨籍等處分。但中國經濟持續低迷，連中國國家統計局都顧不得自己不久前才提出的警告，明目張膽地做假數據，讓數據更好看。

中國國家統計局7月15日在官網公布，今年1至6月社會消費品零售總額主要數據，並指「1至6月全國網上零售額7兆991億元（人民幣，下同），同比增長（年增）9.8%。其中，實物商品網上零售額5兆9596億元，增長8.8%」。

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但檢視中國國家統計局官網2023年7月17日公布的數據，2023上半年，全國網上零售額7兆1621億元；其中，實物商品網上零售額6兆623億元。

對比這2年的數據發現，上述2項零售額都在下降，中國國家統計局卻公然聲稱分別「同比增長9.8%和8.8%」。

中國經濟統計數據兜不攏已經不是第一次。今年4月，中國國家統計局發布數據稱，今年第1季GDP為29兆6299億元，同比增長5.3%。但中國國家統計局2023年4月公布，2023年第1季GDP為28兆4997億元。用這2個金額計算，增速只有4%。

今年6月，美國財政部在「半年度外匯報告」中，要求中國政府解釋為何2份2023年度貿易順差官方報告的金額「相差巨大」。

中國海關2024年上半年公布的數據顯示，2023年中國貿易順差為8230億美元。但中國外匯管理局公布的數字是5940億美元，相差近2300億美元，相當於中國GDP（國內生產總值）的1%以上，而自2000年以來，中國歷年公布的這2個數據平均差距僅為70億美元。

此外，中國財政部官網發布的今年上半年財政收支情況顯示，上半年中國各種財政稅收都大幅下滑，尤其是地方政府賣地收入年跌18.3%，證券交易印花稅更暴跌了54%。顯示中國房市和股市交易持續低迷的狀況仍相當嚴重，但中國官方卻公布上半年國內生產總值（GDP）成長5%，有評論因此嘲諷，「真是太神奇了」。

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