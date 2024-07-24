亞洲生技大會無畏風雨今照常舉行 協助生技業者找出路

亞洲生技大會今照常召開，圖左7為亞洲生技大會主席李鍾熙、左6為台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳。（圖:亞洲生技大會提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕雖然台灣本島今日全面放颱風假，不過今天舉行的2024 BIO Asia-Taiwan亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2024）系列活動，不畏風雨在台北南港展覽二館如期召開，首場論壇由「全球生物科技發展主題」揭開序幕。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，過去12個月是個動盪不安的一年，即便許多新興科技發展有所突破，但金融市場仍出現許多困境，今年亞洲生技大會活動也規劃一系列活動，協助大家找到突圍的出路，除了主題論壇外，更擴大規模平行舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，加上一對一商機媒合會，以及多場周邊論壇，他也特別感謝大家無畏風雨前來參與，共創臺灣生技產業高峰。

請繼續往下閱讀...

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳表示，今年大會主題為「從亞洲綜觀全球生技商機」（Global View, Asian Touch），也是臺灣生技產業擴展全球的承諾。生物產協成立35年，共有150家組織會員；生物產協主要實務是拓展全球合作、扮演產官學橋梁、擴展產業商機，是臺灣生技產業發展領頭角色，今年協會林治華秘書長也代表臺灣，當選國際生技協會聯盟（ICBA）副主席（Vice Chair），不只是臺灣第一人，也是亞洲首位代表，證明臺灣在生物醫學、供應鏈的發展中已成為全球重要一環，他也表示，生物產協也將持續推動臺灣生技產業發展與交流，以讓產業永續發展。

除了主要論壇外，今年大會也平行舉辦「創新科技」、「投資高峰」及「區域合作」三大論壇，以幫助臺灣生技產業面對從科技創新、應用到資金的課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法