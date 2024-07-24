CNN：台灣晶片產業絕非「偷竊」 成領頭羊關鍵是台積電

產業專家表示，台灣透過遠見、勤奮和投資的組合，有組織地發展自身的半導體產業。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普日前指出，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該向美國支付防務費用。CNN指出，事實並非如此，產業專家表示，台灣絕非偷竊，而是透過遠見、勤奮和投資，有組織地發展自身的半導體產業。而台積電（2330）「純晶圓代工廠」的想法重塑了全球電子產業格局，為台灣成為產業領頭羊奠定基礎。

川普日前接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，針對美國是否會在中國入侵時保衛台灣，川普稱台灣搶走所有晶片生意。

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事實並非如此，產業專家告訴CNN，台灣絕非偷竊，而是透過遠見、勤奮和投資的組合，有組織地發展自身的半導體產業。

CNN指出，台灣的學童都知道，台灣半導體教父是現年93歲的張忠謀。張忠謀在美國工作多年後返台，1987年55歲時，創辦台積電。

當時業界領頭羊是英特爾（Intel）、Motorola和德州儀器公司（Texas Instruments）。張忠謀曾在德州儀器工作，在創辦台積電時，他心中想的是一種截然不同的商業模式，在當時完全是大創新。

張忠謀曾在2007年為加州山景市（Mountain View）電腦歷史博物館（Computer History Museum）錄製的口述歷史計畫中，回憶稱：「我們當時在研發方面不具實力，或者說是非常少，我們在電路設計方面沒有優勢」、「我們在銷售和行銷方面沒什麼力道，在智慧財產權方面也幾乎不行。台灣唯一可能擁有的潛在、不明顯的優勢，就是半導體製造」。

因為這樣，「純晶圓代工廠」的想法誕生了，即根據客戶提供的設計製造半導體。當時這種模式不受重視，因為一家企業兼具設計和製造能力是常態。不過報導說，正是這種新做法重塑了全球電子產業格局，為台灣成為產業領頭羊奠定基礎，半導體協會稱，目前全球90%以上先進晶片由台積電生產。

《晶片戰爭》一書的作者米勒（Chris Miller）表示，正因為如此，台積電可以專注於製造，並且非常擅長，更重要的是，可以為多個不同的客戶製造，這將使公司規模擴大。

米勒表示，規模對於台積電的成功至關重要，因為規模往往會帶來更多收入，可以藉此提升晶片生產技術，並降低製造成本，使整個營運更有效率。如今，台積電擁有世界上最先進的晶片生產技術，並計畫持續在這個領域進行投資。

多位專家表示，早在晶片業之前，台灣的紡織和消費性電子產品等產業就採用代工模式，成效出奇地好。

台積電前研發處長楊光磊表示，頂尖工程師、相對較低的勞動成本和較長工時的結合下，提高了生產力。他還說，台灣科技生態系統是台灣晶片實力堅強的另一個重要因素，「這些因素幾乎不可能複製」。

當CNN詢問，若華盛頓敦促台灣將部分晶片相關研發職能轉移到美國時，台灣政府會怎麼做時，行政院長卓榮泰表示，台灣擁有非常優秀的科技人才以及研發和投資環境。我們相信，將尖端技術的研發留在台灣是這些企業的最佳選擇。

但這並不意味著競爭對手沒有嘗試。英特爾和三星（Samsung）都想效仿台積電為其他公司製造晶片的成就。

CNN也提到，川普在「彭博商業周刊」專訪中指出台灣應向美國支付防衛費用，引發人們的不安，擔心川普如果當選總統，可能會影響與台灣與美國的關係。

兩岸持續緊張局勢，為台積電帶來向台灣以外擴張，以實現生產基地多元化的壓力。在美國國內，疫情期間造成的晶片短缺，以及中美競爭而導致該行業日益增長的戰略重要性，促使人們呼籲重振國內晶片製造。2022年，美國總統拜登總統將《晶片與科學法案》簽署為法律，旨在提高美國國內晶片產量（約佔全球供應量的10%），並減少對台灣和韓國最先進晶片的依賴。

雖然目前尚不清楚川普如果入主白宮對台灣的意義，但楊光磊表示，晶片公司應該努力尋找更好的合作方式，以建立互惠關係，這對台積電來說尤其重要，台積電正在亞利桑那州建造3座工廠，但因為不同的勞動法和工作文化等各種因素面臨阻力。

楊光磊說，台積電無論在哪裡設廠，都必須想辦法建立起一個符合在地文化的製造系統。只有這樣，台積電才能真正成為全球化企業。

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