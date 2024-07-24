AI印鈔機！華爾街投行估輝達本季營收超標逾650億

AI浪潮席捲，輝達業績亮眼。圖為輝達執行長黃仁勳。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街投行庫馬（Piper Sandler）的分析師持續看好輝達本季營收，預估將比預期高出20億美元（約台幣656億），並將股票目標價上調至140美元。

《Market Watch》報導，Piper Sandler分析師庫瑪22日在寫給客戶的報告中表示，「在我們看多的情景中，我們繼續預期輝達截至7月這一季的營收，會比預期高出20億美元」。

請繼續往下閱讀...

庫瑪說，輝達新的Blackwell晶片產品，有潛力成為激發增長的新支柱，因為雲端服務業者、企業和政府持續顯示出對AI硬體強勁支出的興趣。

庫瑪稱，許多家傳統雲端伺服器業者可能升級成Blackwell產品，以便善用節電和定價的益處，加上日本、法國、阿拉伯聯合大公國等國也在部署主權AI。他並將輝達股票目標價從每股120美元上調至140美元。

不過，根據FactSet的市場共識，預期輝達在截至7月的季營收達到286億美元，庫瑪對輝達營收的預期實際上低於這一水準，為280億美元。

輝達23日收122.59美元，下跌0.77%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法