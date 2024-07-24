2024全球最強護照揭曉！亞洲這國奪冠 台灣登33名

2024全球最強護照排名出爐！新加坡以免簽195國奪冠。（法新社，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「亨利護照指數」（Henley Passport Index）公佈2024年最新的全球最強護照排行榜，新加坡可免簽證前往195個國家或目的地，拿下第1名寶座，至於台灣以則以141國免簽，登上第33名，勝過中國、泰國與菲律賓等國。

彭博報導，新加坡以195國免簽，擊敗法國、德國、義大利、西班牙和日本5國，以192國免簽並列第2。

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而奧地利、芬蘭、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、韓國和瑞典7國，其護照持有者可以輕鬆進入191個地方，排名第3。

美國下降1位至第8位，10年前，美國與英國並列第1；而英國目前則排名第4。

至於台灣，則以141國免簽，登上第33名，勝過中國以85國免簽排名第59名、泰國82國免簽排60名、菲律賓67國免簽列73名。

Henley 執行長 Juerg Steffen表示，免簽證前往眾多目的地的能力，不再只是1種便利，這是1個強大的經濟工具，可以推動經濟成長、促進國際合作、吸引外國投資。

該排名由總部位於倫敦的移民諮詢公司Henley & Partners發佈，利用國際航空運輸協會的數據對199種護照，前往227個旅行目的地的情況進行了排名。

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